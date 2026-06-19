Phú Thọ tăng cường hợp tác với Cộng hòa Áo trong lĩnh vực y tế và phát triển bền vững

Ngày 19/6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cộng hòa Áo do Ngài Philipp Agathonos - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hữu nghị, nhằm trao đổi các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế, đầu tư và phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cộng hòa Áo do Ngài Philipp Agathonos - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025.

Với quy mô kinh tế gần 16 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 10,52%, đứng thứ tư cả nước và dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Phú Thọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện tỉnh có 742 dự án FDI đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 15 tỷ USD.

Thông tin về lĩnh vực y tế, lãnh đạo tỉnh cho biết: Phú Thọ hiện có hệ thống 48 bệnh viện và trung tâm y tế cùng 148 trạm y tế xã, phường. Những năm qua, tỉnh đã ưu tiên đầu tư nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Thành viên đoàn công tác Cộng hòa Áo làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh làm việc với đoàn công tác.

Trên cơ sở nhu cầu phát triển ngành y tế địa phương, tỉnh Phú Thọ đề xuất phía Áo quan tâm, xem xét hỗ trợ triển khai dự án “Cung cấp, lắp đặt và đưa vào vận hành thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh và đào tạo y tế tại tỉnh Phú Thọ”.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ưu đãi ODA của Chính phủ Áo khoảng 440,5 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2028, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, tỉnh Phú Thọ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác với các đối tác của Áo; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, đẩy nhanh các thủ tục cần thiết nhằm sớm hiện thực hóa các nội dung hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Đại sứ Cộng hòa Áo bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư cũng như định hướng phát triển bền vững của địa phương. Ngài cho biết các doanh nghiệp và đối tác Áo ngày càng quan tâm đến cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Ngài Đại sứ nhấn mạnh, đầu tư cho y tế là đầu tư cho tương lai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, củng cố niềm tin xã hội và tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngài cũng đánh giá cao những nỗ lực cải cách hành chính của Việt Nam, đặc biệt là quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các hoạt động hợp tác và đầu tư quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao quà lưu niệm tặng đoàn công tác.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các nội dung liên quan đến cơ chế tài chính, danh mục trang thiết bị đầu tư, công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, chuyển giao kỹ thuật và các hình thức hỗ trợ phát triển.

Trên tinh thần hợp tác và cùng phát triển, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và các đối tác Áo trong thời gian tới.

Lê Minh