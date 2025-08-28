Phú Thọ tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ngày 28/8, tỉnh Phú Thọ tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, TP. Hà Nội. Các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã tham dự triển lãm, tham quan không gian trưng bày của tỉnh.

Với chủ đề “Phú Thọ – 80 năm vững bước phát triển và hội nhập”, không gian triển lãm của tỉnh tái hiện một cách sinh động hành trình vươn lên mạnh mẽ của vùng đất cội nguồn dân tộc. Từ một tỉnh thuần nông, Phú Thọ đã và đang trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với những bước chuyển mình toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng đô thị, quốc phòng – an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tham quan không gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ.

Không gian triển lãm trang trọng mang đậm bản sắc vùng đất Tổ.

Điểm nhấn tại không gian triển lãm là sự kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Cùng với khẳng định bề dày văn hóa - lịch sử, những thành tựu trong công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh... cho thấy một Phú Thọ năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới để hội nhập và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tham quan không gian triển lãm của tỉnh Phú Thọ.

Tham quan triển lãm, Nhân dân và du khách có cơ hội cảm nhận rõ nét sự thay đổi vượt bậc của tỉnh trong 80 năm qua. Đó là niềm tự hào chung, là động lực để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Phú Thọ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, viết tiếp những trang sử mới cho quê hương đất Tổ.

Phú Thọ – 80 năm vững bước phát triển và hội nhập được khắc họa đậm nét tại triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9/2025. Đây là dịp để Phú Thọ lan tỏa hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hội nhập, góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường phát triển.

Lê Minh