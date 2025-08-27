Văn hóa - Xã hội
Phục dựng và trao tặng 340 di ảnh cho thân nhân, gia đình liệt sĩ

Nhằm thiết thực kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam (24/10/2010 * 24/10/2025), Hội HTGĐLS tỉnh đã tiến hành phục dựng và trao tặng 230 di ảnh liệt sĩ cho thân nhân, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Phục dựng và trao tặng 340 di ảnh cho thân nhân, gia đình liệt sĩ

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng di ảnh cho thân nhân, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, dịp 27/7, Hội đã tổ chức trao tặng 110 di ảnh cho thân nhân, gia đình liệt sĩ, nâng tổng cả 2 đợt, Hội đã trao tặng 340 di ảnh.

Trong số di ảnh phục dựng đợt này, một số ảnh của liệt sĩ đã cũ hoặc không thể hiện trang phục, quân hàm, quân hiệu, huân huy chương và binh chủng trước khi hy sinh. Hội và các nhà tài trợ đã tiếp thu ý kiến của các gia đình liệt sĩ để phục dựng theo nguyện vọng, tôn vinh thêm vẻ đẹp cũng như sự cống hiến, hy sinh của liệt sĩ.

Với cách làm chu đáo, thận trọng, tỉ mỉ từ khâu tuyên truyền, thu nhận ảnh cũ đến xin ý kiến, nguyện vọng của các thân nhân, gia đình liệt sĩ để quá trình chỉnh sửa được trọn vẹn, hoạt động tri ân này của Hội được chính quyền địa phương và thân nhân, gia đình liệt sĩ ghi nhận đánh giá cao.

Sau khi hoàn thành đợt 2, Hội sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và cùng nhà tài trợ triển khai đợt 3 vào tháng 9/2025 nhằm đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, từ đó tạo sự lan tỏa trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hồng Nhung

