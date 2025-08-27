Phục dựng và trao tặng 340 di ảnh cho thân nhân, gia đình liệt sĩ

{title}
{publish}
{head}
Nhằm thiết thực kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam (24/10/2010 * 24/10/2025), Hội HTGĐLS tỉnh đã tiến hành phục dựng và trao tặng 230 di ảnh liệt sĩ cho thân nhân, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng di ảnh cho thân nhân, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Trước đó, dịp 27/7, Hội đã tổ chức trao tặng 110 di ảnh cho thân nhân, gia đình liệt sĩ, nâng tổng cả 2 đợt, Hội đã trao tặng 340 di ảnh.
Trong số di ảnh phục dựng đợt này, một số ảnh của liệt sĩ đã cũ hoặc không thể hiện trang phục, quân hàm, quân hiệu, huân huy chương và binh chủng trước khi hy sinh. Hội và các nhà tài trợ đã tiếp thu ý kiến của các gia đình liệt sĩ để phục dựng theo nguyện vọng, tôn vinh thêm vẻ đẹp cũng như sự cống hiến, hy sinh của liệt sĩ.
Với cách làm chu đáo, thận trọng, tỉ mỉ từ khâu tuyên truyền, thu nhận ảnh cũ đến xin ý kiến, nguyện vọng của các thân nhân, gia đình liệt sĩ để quá trình chỉnh sửa được trọn vẹn, hoạt động tri ân này của Hội được chính quyền địa phương và thân nhân, gia đình liệt sĩ ghi nhận đánh giá cao.
Sau khi hoàn thành đợt 2, Hội sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và cùng nhà tài trợ triển khai đợt 3 vào tháng 9/2025 nhằm đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, từ đó tạo sự lan tỏa trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
Hồng Nhung
baophutho.vn Đều đặn hàng tháng, chị Nguyễn Thị Bình, thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, Tuyên Quang lại chuyển vào tài khoản Quỹ công tác xã hội của Bệnh viện...
baophutho.vn Quốc khánh 2/9: Tình yêu nước rực sáng trong trái tim người dân Đất Tổ
baophutho.vn Sau gần 2 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; trang thiết bị; số lượng,...
Khi các đoàn xe diễu binh, diễu hành nối đuôi nhau tiến vào trung tâm thành phố, hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường, tay vẫy cao cờ, cất cao tiếng hát hòa nhịp cùng...
Trên Quảng trường lịch sử Ba Đình, giữa hàng vạn ánh mắt dõi theo, có một hình ảnh khiến nhiều người xúc động là hình ảnh hai chị em gái ruột, cùng khoác trên mình màu áo lính,...
Công tác chuẩn bị cho Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra...
baophutho.vn Sáng 27/8, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) đã tổ chức khánh thành và trao tặng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch, xã Lập Thạch.