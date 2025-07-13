Phường Hòa Bình ra quân tổng vệ sinh môi trường xây dựng đô thị ven sông xanh - sạch - đẹp

Ngày 13/7 - sau khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành ổn định, phường Hòa Bình đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường vào sáng nay, với sự tham gia đồng loạt của cán bộ, công chức, đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị ven sông Đà xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Bà nhân dân tổ 16, phường Tân Thịnh cũ dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khu dân cư

Trước đó, ngày 9/7, UBND phường đã ban hành Kế hoạch tổ chức vệ sinh môi trường định kỳ vào sáng Chủ nhật hằng tuần tại các khu dân cư, với mục tiêu giữ gìn cảnh quan đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng, xóa bỏ các điểm tập kết rác tự phát. Kế hoạch này được triển khai đồng loạt tại tất cả các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, tập trung vào các phần việc như quét dọn đường phố, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh.

Nhân dân tổ 14, phường Tân Thịnh cũ bảo nhau dọn vệ sinh nhà văn hóa

Đúng 6h30 sáng nay, tại các tuyến đường chính như Thịnh Lang, Mạc Đĩnh Chi và hàng loạt tuyến phố ngang dọc, hàng trăm hộ dân và lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt tay vào dọn vệ sinh. Ông Nguyễn Văn Hòa, Tổ trưởng Tổ 16 (phường Tân Thịnh cũ), chia sẻ:

“Toàn phường có khoảng 180 hộ dân sinh sống tại nhiều tuyến phố chính. Ngay từ 6 giờ sáng, bà con đã đồng loạt ra quân dọn dẹp đường phố, khu vực công sở. Đến 7 giờ thì cơ bản hoàn thành. Ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường đã trở thành thói quen thường xuyên, góp phần tạo nên môi trường sống không rác, sạch đẹp, an toàn.”

Bà con dọn vệ sinh bờ sông Đà

Tổ dân phổ thống kê lượng rác được dọn dẹp

Bà Nguyễn Thị Hoa, tổ 15 (phường Phương Lâm cũ), cho biết, khu vực ven sông Đà – nơi có tuyến phố đi bộ – là điểm được bà con tập trung dọn dẹp kỹ lưỡng:

“Chúng tôi hưởng ứng ngay lời kêu gọi của Đảng ủy, UBND phường. Từ sáng sớm, mọi người đã tập trung dọn vệ sinh dọc bờ sông, nhằm làm đẹp không gian sống, thu hút du khách, xây dựng hình ảnh đô thị ven sông xanh, sạch, trong lành.”

Hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Thành ở cầu Hòa Bình cùng bảo nhau dọn rác

Người dân chủ động quét dọn trước hiên nhà, khu phố

Phó Chủ tịch phường Hòa Bình, ông Đặng Đình Sơn, thông tin: “Sau sáp nhập, phường Hòa Bình hiện có 94 tổ dân phố, dân số trên 78.000 người. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được chúng tôi xác định là nhiệm vụ thường xuyên, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt ra quân đầu tiên của phường mới, nhưng bước đầu đã ghi nhận sự hưởng ứng rất tích cực từ người dân và các đơn vị.”

Đợt ra quân lần này còn gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, tập trung xử lý các điểm tồn đọng rác thải, xóa bỏ các điểm tập kết rác tự phát, làm sạch đường phố, vỉa hè, ngõ xóm, loại bỏ cỏ dại, vật cản gây mất mỹ quan đô thị. Các chi bộ, ban lãnh đạo tổ dân phố được phân công bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia. Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp chặt chẽ để đôn đốc, nhắc nhở, biến vệ sinh môi trường trở thành việc làm thường xuyên của từng hộ dân.

Đường phố Trương Hán Siêu sau ngày phát động vệ sinh môi trường

Bà con khu phố lắp ghép sông Đà xưa dọn dẹp vệ sinh

Đáng chú ý, phường Hòa Bình sau sáp nhập được xác định là vùng lõi đô thị ven sông Đà, với vị trí chiến lược, quy hoạch các tổ hợp đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng. Nơi đây đang được định hướng trở thành đô thị dịch vụ văn minh, hiện đại, hài hòa và bền vững, với kiến trúc xanh đặc trưng bên dòng sông Đà. Việc ra quân tổng vệ sinh môi trường không chỉ nhằm chỉnh trang đô thị, mà còn thể hiện quyết tâm kiến tạo không gian sống chất lượng, tạo khí thế mới cho quá trình phát triển địa phương.

Phường Hòa Bình đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển, đưa vùng đô thị ven sông Đà trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Lê Chung