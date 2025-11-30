Trường Đại học Hùng Vương tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước bạn Lào

Ngày 30/11, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ( 2/12/1975 * 2/12/2025).

Trường Đại học Hùng Vương vinh dự được tiếp nhận sứ mệnh đào tạo lưu học sinh (LHS) Lào từ năm 2008. Trải qua gần 20 năm, Nhà trường coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, sự kế thừa xứng đáng truyền thống thủy chung của các thế hệ cha anh đi trước.

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Hùng Vương

Tại chương trình, lãnh đạo Nhà trường chúc mừng và chia vui cùng Nhân dân Lào anh em nói chung và gần 100 em sinh viên Lào đang học tập tại trường nói riêng. Đồng thời khẳng định, Nhà trường luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em học tập, mang những kiến thức đã học được trở về xây dựng đất nước triệu voi xinh đẹp, cũng như hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho LHS Lào sau khi tốt nghiệp.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và lãnh đạo Trường Đại Học Hùng Vương tặng quà và chứng nhận khoá học Tiếng Việt 9 tháng cho cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Từ nhiều năm qua, vào dịp kỷ niệm Quốc khánh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trường Đại học Hùng Vương thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, giao lưu văn hoá văn nghệ Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tặng hoa chúc mừng sinh viên Lào

Qua các hoạt động kỷ niệm, chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao đã giúp cho mỗi bạn sinh viên Lào thêm yêu, tự hào về đất nước mình, góp phần tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa LHS Lào với các bạn sinh viên Việt Nam, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết gắn bó thắm thiết giữa giữa hai dân tộc Việt - Lào nói chung, giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luông Nậm Thà nói riêng ngày càng gắn bó, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hương Giang