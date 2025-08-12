Quần áo, phụ kiện đón lễ 2/9 bùng nổ

Hoạt động mua bán áo phông, áo dài, khăn, móc khóa mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra sôi nổi, được nhiều người hưởng ứng.

Không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp các cửa tiệm thời trang, thương hiệu online và sàn thương mại điện tử từ đầu tháng 8. Áo phông, mũ lưỡi trai, khăn quàng, balo, túi tote, móc treo mang họa tiết cờ Tổ quốc tràn ngập. Các thiết kế bình dân có giá dao động 50.000-150.000 đồng một chiếc. Trong khi đó, áo phông chất lượng cao và áo dài được rao bán từ 350.000 - 450.000 đồng một mẫu.

Nhiều thiết kế như áo dài, cài khăn, áo phông cảm hứng từ tinh thần yêu nước dành cho nhiều lứa tuổi được mở bán từ cuối tháng 7

Nhiều bộ sưu tập thủ công, được đầu tư thiết kế, in ấn kỹ lưỡng cho thấy một số thương hiệu địa phương xem đây là mặt hàng có thể khai thác bền vững, lâu dài. Họa tiết, kiểu dáng, chất liệu, hình thức thể hiện cũng đa dạng và sáng tạo.

Dự án Tôi giỏi của một nhóm người khuyết tật ở Hà Nội nhận được sự ủng hộ của nhiều người khi đem tới các sản phẩm như túi đeo, bao kính móc khóa, ốp điện thoại làm từ da bò để chào đón đại lễ. Một thương hiệu khác tung ra bộ sưu tập áo dài in hoa sen, trống đồng, ngôi sao năm cánh với tông màu đỏ - trắng, chất liệu dày dặn, có thể dùng trong nhiều dịp trang trọng, không đơn thuần là đồ lưu niệm mặc ngắn ngày.

Chị Thùy Hương kết hợp buộc tóc hình lá cờ với áo in chữ “Vietnam National Day” tại chương trình “Tổ quốc trong tim” hôm 10/8. Còn khi đi xem chương trình “Dưới cờ vinh quang” ở quảng trường Ba Đình hôm 9/8, chị chọn áo phông và khăn in chữ “Việt Nam”

Đa số người để mắt đến những sản phẩm mang slogan “Độc lập, tự do, hạnh phúc”, “Việt Nam”, “Không yêu nước thì yêu ai”, “Tôi yêu Việt Nam”. Ngoài mẫu áo đỏ in sao vàng quen thuộc, một số bạn trẻ còn thiết kế áo lấy cảm hứng từ cao Sao Vàng - loại dầu xoa phổ biến của người miền Bắc từ đầu thập niên 1970 đến nay.

Nhiều người kết hợp áo phông cờ đỏ với quần jeans, sneaker trắng, đeo túi vải gắn các sticker, chụp ảnh solo hoặc theo từng tốp trên phố. So với những năm trước, trang phục không dừng lại ở kỹ thuật in gia công giá rẻ mà còn có thêm các mẫu thêu, khâu tay, in 3D cách điệu, giúp sản phẩm trở nên đẹp và ấn tượng hơn.

Từ cuối tháng 7, chị Thùy Hương, 46 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã canh mua nhiều món trên TikTok với giá dưới 150.000 đồng để đi xem các “concert quốc gia” và chụp hình cùng bạn bè, người thân. "Tôi sắm ba chiếc áo phông oversized, kết hợp với giày platform, mũ lưỡi trai, kính râm. Mặc chúng khiến tôi vui, tự hào, xúc động vô cùng, giúp tôi thêm nhớ rằng vì có sự hy sinh, đoàn kết, đất nước ta mới có ngày độc lập, tự do", chị nói. Theo chị Hương, trang phục này có thể mặc nhiều lần, chỉ cần thay đổi cách phối là tạo ra một bộ cánh mới.

Nhận thấy người dân có nhu cầu cao về mặc đẹp để chụp hình check in, từ đầu tháng 7, nhiều đơn vị kinh doanh tập trung sản xuất các mặt hàng này. Một số shop online cho biết năm nay nhiều khách còn đặt combo để làm quà tặng, in thêm logo riêng để lưu giữ kỷ niệm.

Thu Trang, 27 tuổi, chủ một tiệm quần áo online, nói: "Mấy năm gần đây, các món đồ theo từng dịp bán rất tốt. Tết có áo dài, mấy ngày lễ đặc biệt hoặc mùa du lịch thì có trang phục in cờ đỏ sao vàng. Thông thường, khách mua cho cả nhóm để mặc chung nên bán nhanh hết hàng, mỗi ngày tôi chốt đơn 50 áo là chuyện bình thường".

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được thể hiện trên nhiều thiết kế như ốp điện thoại, túi, móc khóa do người khuyết tật của dự án “Tôi giỏi” thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Nhu cầu tăng cao nhưng mặt bằng giá năm nay được giữ ở mức “thân thiện”, không bị thổi phồng, phù hợp trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Không chỉ bán, nhiều nơi còn cho thuê áo dài và áo phông với giá từ 30.000-130.000 đồng một bộ, được miễn phí phụ kiện như cờ cầm tay, nón lá, khăn choàng, mũ cối, mũ tai bèo, quạt giấy.

Anh Hoàng Long, chủ một cửa tiệm ở khu phố cổ, nói: "Phải mất vài tháng để tính toán, tìm mua các nguyên vật liệu, xưởng may giá rẻ và sản xuất hàng loạt mới có được sản phẩm giá tốt cho người dùng. Chúng tôi phải cân đối để hài hòa, đáp ứng mọi yêu cầu của khách, dịch vụ hậu mãi tốt, mới có thể cạnh tranh trong thời buổi nhà nhà kinh doanh".

Nguồn vnexpress.net