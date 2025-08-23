Quán triệt các Nghị quyết của Trung ương về công tác chuyển đổi số tại xã Đoan Hùng

Từ ngày 23-25/8, Đảng ủy xã Đoan Hùng tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận và kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho trên 360 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng, Đảng bộ Cơ quan UBND xã; Ban chi ủy các chi Đảng bộ trực thuộc và giáo viên tin học của các trường học trên địa bàn xã. Tiến sỹ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin truyền đạt nội dung 4 Nghị quyết của Trung ương.

Trong chương trình, các học viên được Tiến sỹ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin truyền đạt nội dung các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, các học viên được nghiên cứu, quán triệt các nội dung: Đạo đức công vụ trong tình hình mới; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ứng xử văn minh trên không gian mạng; Các giải pháp phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Kỹ năng, quy tắc ứng xử, tiếp xúc với báo chí, truyền thông và không gian mạng của người cán bộ, đảng viên và chuyên đề về ứng dụng AI trong công việc, cuộc sống.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số, trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tư duy và kĩ năng ứng dụng chuyển đổi số trong công việc hằng ngày. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả vận hành bộ máy sau tinh gọn, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.

