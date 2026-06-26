Quán triệt công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 26/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài sản công tại các xã, phường.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 148 điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên trên 9,3 nghìn km2 với 148 đơn vị cấp xã. Toàn tỉnh có 6.918.866 thửa đất; tổng số cơ sở nhà, đất phải sắp xếp, xử lý là 1.542 cơ sở (tính đến ngày 12/6/2026).

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp, xử lý tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo đúng quy định, phù hợp thực tiễn, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, xuống cấp hoặc phát sinh tiêu cực. UBND tỉnh cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một số thẩm quyền quản lý đất đai cho cấp xã; đồng thời tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Do đó, công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và công tác quản lý Nhà nước về đất đai của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã cập nhật 1.317.419 thửa đất vào cơ sở dữ liệu đất đai, đạt 19,04%. Tính đến ngày 12/6/2026, đã hoàn thành sắp xếp, xử lý 1.004/1.542 cơ sở nhà, đất; còn 538 cơ sở đang tiếp tục được rà soát, xử lý theo quy định.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn tỉnh đã xử lý 1.231 vụ vi phạm hành chính về đất đai, trong đó cấp xã xử lý 1.209 vụ việc. Các vi phạm chủ yếu phát sinh tại cơ sở và thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã, đòi hỏi chính quyền địa phương phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài sản công tại các xã, phường; đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; nhiều thửa đất có biến động qua nhiều thời kỳ gây khó khăn trong cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu; nguồn nhân lực chuyên môn tại cơ sở còn thiếu; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra ở một số địa bàn.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục tăng cường tập huấn nghiệp vụ, sớm hoàn thiện dữ liệu nền phục vụ công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường quán triệt sâu sắc các quan điểm, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quản lý đất đai, khoáng sản và tài sản công; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, xác định đây là trách nhiệm chính trị trực tiếp của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

Phải thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể; tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài gây lãng phí thời gian, nguồn lực và làm giảm hiệu quả quản lý Nhà nước.

Mỗi nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc “6 rõ”, kiên quyết xử lý các trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả chung. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phải được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và năng lực quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu: Phải xác định rõ việc hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách hiện nay; đồng thời là trách nhiệm của tất cả các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng triển khai nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý. Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đặc biệt, cần tập trung cao độ triển khai chiến dịch “180 ngày đêm cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh” từ ngày 1/7-31/12/2026, trong đó xác định tháng 7/2026 là tháng cao điểm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác quản lý đất đai, khoáng sản và sắp xếp, xử lý tài sản công, nhằm đảm bảo việc triển khai được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận báo cáo một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao việc UBND tỉnh đổi mới phương thức tổ chức hội nghị theo hướng chuyên đề, tập trung vào các nội dung trọng tâm, thiết thực như xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư và tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản. Cách làm này góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi, tháo gỡ khó khăn trực tiếp từ cơ sở, đồng thời tăng cường tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành”, gắn với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống.

Đối với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo mục tiêu “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả năng khai thác, vận hành hiệu quả; đồng thời kế thừa tối đa kết quả các dự án đã triển khai, rà soát kỹ để tránh trùng lặp, lãng phí. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần phát huy vai trò đầu mối chuyên môn, tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Về xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương rà soát, phân loại, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả, ưu tiên bố trí cho các nhu cầu công, hạn chế để xảy ra tình trạng lãng phí tài sản nhà nước; đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Quang cảnh hội nghị.

Lê Hoàng