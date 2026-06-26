Cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư

Chiều 26/6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Tài chính và trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính thông tin những nội dung chính của nghị quyết 31/2026 của Chính phủ, trong đó Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư để đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội địa phương. Việc khai thác được phép thực hiện đối với cả các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị thất lạc giấy tờ và không yêu cầu phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay quy hoạch đô thị tại thời điểm khai thác.

Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà được chủ động lập phương án khai thác, cho thuê mà không phải lập hay điều chỉnh kế hoạch quản lý như các quy định thông thường. Nghị quyết cũng quy định rõ phương thức và thời hạn cho thuê nhà; đơn giá cho thuê; cải tạo, sửa chữa tài sản; xử lý nhà, đất dôi dư đối với một số trường hợp đặc biệt; quản lý kinh phí thu được từ khai thác nhà, đất dôi dư.

Đối với tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi sáp nhập tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, sắp xếp, bố trí các trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; ban hành 55 văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc sắp xếp, xử lý tài sản.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính ban hành 36 văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết nguyên tắc, hình thức, thẩm quyền, trách nhiệm bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công. Việc xử lý tài sản dôi dư đảm bảo nguyên tắc: Ưu tiên điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác sử dụng làm trụ sở hoặc chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoặc UBND cấp xã để tiếp tục quản lý, khai thác, cho thuê hoặc giao đất theo quy định; tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Đến thời điểm này, tổng số nhà, đất phải sắp xếp là 1.542 cơ sở, đã xử lý xong 1.004 cơ sở, trong đó 301 cơ sở điều chuyển làm trụ sở, 644 cơ sở chuyển đổi làm cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, 44 cơ sở giao cho tổ chức kinh doanh nhà quản lý, 3 cơ sở bàn giao cho TP Hà Nội và 12 cơ sở xử lý theo luật đất đai và cần tiếp tục xử lý 538 cơ sở.

Định hướng thời gian tới, Phú Thọ sẽ tiếp tục rà soát tình hình thực tế và áp dụng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công dôi dư theo đúng mục tiêu Nghị quyết 31 của Chính phủ.

Ngọc Anh - Mạnh Khiêm