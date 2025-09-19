Quán triệt, triển khai các chương trình, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Sơn

Ngày 19/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kỳ Sơn đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Hoàng Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã quán triệt và triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 giải pháp chủ yếu. Trong đó, mục tiêu chung của nhiệm kỳ mới là đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với giữ gìn các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng phường Kỳ Sơn theo hướng đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy triển khai Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các nội dung: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng; tăng cường quản lý thu ngân sách, thu hút đầu tư; triển khai đột phá về chỉnh trang đô thị; đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy phường Kỳ Sơn tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình

Tại hội nghị, BTV Đảng ủy phường Kỳ Sơn cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và công bố Quyết định tiếp nhận Chi bộ Trung tâm công tác xã hội Hòa Bình với 56 đảng viên.

Dương Liễu