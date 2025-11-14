Quy tắc sạc 20-80 cho smartphone có thực sự hiệu quả?

Nếu sở hữu một chiếc smartphone, có lẽ người dùng đã nghe đến quy tắc sạc 20-80, khuyến nghị duy trì mức pin từ 20% đến 80% để bảo vệ sức khỏe pin cho thiết bị.

Nếu cảm thấy đắn đo về quy tắc sạc này với smartphone, người dùng hoàn toàn yên tâm khi 20-80 không phải một lời đồn mà là một nguyên tắc hoàn toàn dựa trên khoa học.

Sạc pin là công việc thường xuyên của người dùng smartphone

Cơ sở khoa học của quy tắc này áp dụng cho tất cả các thiết bị sử dụng pin lithium-ion, không chỉ riêng điện thoại. Việc sạc đầy và xả hết pin có thể gây áp lực lên các điện cực của pin. Đặc biệt, 20% cuối cùng của quá trình sạc tạo ra áp lực lớn hơn, khi các ion trong pin phải hoạt động nhiều hơn để tiếp nhận điện tích. Giảm thiểu thời gian pin ở trong tình trạng áp lực cao này sẽ giúp pin khỏe mạnh hơn trong thời gian dài.

Vậy, điều đó liệu có đáng lo ngại không? Nếu không thường xuyên thay điện thoại mới, câu trả lời là có. Khi mà smartphone ngày càng đắt đỏ và pin thường chỉ sử dụng được từ 2 đến 3 năm trước khi xuống cấp, việc bảo vệ pin luôn được quan tâm.

Cách kiểm soát thói quen sạc pin smartphone

Smartphone hiện đại rất thông minh trong việc theo dõi và kiểm soát thói quen sạc pin. Trên iPhone 15 và các mẫu mới hơn, tính năng sạc pin tối ưu được bật mặc định. Người dùng có thể truy cập vào Cài đặt > Pin > Sạc để giới hạn sạc từ 80% đến 100%, với mức tăng 5% trong các lựa chọn. Ví dụ, nếu chọn 85%, điện thoại sẽ không bao giờ sạc quá mức đó. iPhone cũng sẽ học thói quen sạc của người dùng và tự động điều chỉnh nếu chọn Sạc pin được tối ưu hóa.

Hãy khai thác tính năng giới hạn sạc trên các smartphone hiện nay

Đối với điện thoại Galaxy, có ba cấp độ bảo vệ pin: Cơ bản, Tương thích và Tối đa. Mức Tối đa giới hạn sạc ở mức 80%, trong khi mức Tương thích sẽ chỉ sạc đến 100% một giờ trước khi người dùng thức dậy. Các tính năng này có thể tìm thấy trong mục Cài đặt > Pin > Bảo vệ pin.

Ngoài thói quen sạc, tuổi thọ pin còn bị ảnh hưởng bởi độ sáng màn hình. Màn hình càng sáng, pin càng nhanh hết. Việc sử dụng hoặc cất giữ điện thoại ở nhiệt độ khắc nghiệt cũng có thể làm giảm tuổi thọ pin. Nếu nhận thấy pin nhanh hết, hãy thử đóng các ứng dụng đang chạy nền và hạn chế thời gian xem video trực tuyến hoặc tải xuống các tệp lớn.

