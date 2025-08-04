Quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Ngày 4/8, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các biện phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu kết luận hội nghị

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phú Thọ có tổng đàn lợn lớn thứ 2 toàn quốc, khoảng 2 triệu con. Toàn tỉnh có 134 nghìn hộ chăn nuôi lợn (trong đó chủ yếu là chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ trong khu dân cư), gần 3.000 trang trại (đa số chăn nuôi theo quy mô nhỏ và vừa). Tỷ lệ đầu lợn được chăn nuôi tại các trang trại chiếm khoảng 43,4% tổng đàn.

Đến nay đã có 64 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, trên 300 trang trại tham gia vào chương trình giám sát dịch bệnh định kỳ; ngoài ra có 39 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn được cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, 110 trang trại đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, VietGAP...

Tính đến ngày 4/8, toàn tỉnh còn 103 xã phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày. Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 104/148 xã, phường (xã Xuân Đài đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh).

Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 3.400 hộ; số lợn, ốm, chết, tiêu hủy trên 36.000 con; tiêu hủy trên 2.100 tấn. Hiện toàn tỉnh đã có 60 xã, phường công bố dịch, trong đó khu vực Hòa Bình (cũ) có 33 xã, phường; Phú Thọ (cũ) có 22 xã; Vĩnh Phúc (cũ) có 5 xã.

Các xã, phường có dịch đã sử dụng trên 17.163 lít hóa chất khử trùng, trên 56 tấn vôi bột (trong đó, Sở NN&MT đã xuất cấp 16.368 lít hóa chất khử trùng). Kết quả, đã khử trùng tiêu độc được trên 14.900 hộ, 19 chợ với tổng diện tích khử trùng trên 3,2 triệu m2.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình diễn biến của bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nguồn tài chính phục vụ công tác phòng chống dịch

Hiện nay, tình hình bệnh DTLCP đang có diễn biến hết sức phức tạp; diễn biến thởi tiết thuận lợi cho vi rút phát triển; tình trạng giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn ốm, bệnh; vứt xác lợn chết ra môi trường vẫn còn diễn ra; vi rút DTLCP là biến thể mới, tồn tại lâu trong không khí, chưa có vắc xin phòng, chống....

Để phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP đạt được hiệu quả, từ 1/7 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 7 văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các cấp chính quyền địa phương tập trung quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời ban hành 37 văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; quản lý vận chuyển, kiểm soát giết mổ lợn và tiêu thụ sản phẩm từ lợn; xử lý nghiêm các hành vi vứt xác lợn chết ra môi trường, cho phép và cấp hóa chất khử trùng để xử lý ổ dịch.

Đồng thời, đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh DTLCP và 8 tổ chuyên môn phụ trách khu vực trực tiếp đến cơ sở hướng dẫn các địa phương xử lý ổ dịch, kiểm tra, giám sát, lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định bệnh.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đề xuất một số phương án cấp bách trong phòng chống dịch

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao nỗ lực phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức người chăn nuôi về tình hình dịch bệnh dưới nhiều hình thức khác nhau; chú trọng việc tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi không tái đàn ngay vì nguy cơ dịch bệnh rất cao.

Đề nghị các xã, phường sớm công bố dịch để có cơ sở triển khai giải pháp chống dịch theo quy định. Triển khai tích cực các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, đặc biệt tổ chức quyết liệt công tác vệ sinh tiêu độc tại các xã đang có dịch; tiêu hủy kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật theo quy định, khử trùng tiêu độc triệt để nơi tiêu hủy.

Thành lập các chốt kiểm dịch tại các địa phương. Kiểm soát chặt chẽ tất cả các điểm giết mổ; hoạt động mua bán, vận chuyển lợn thịt, lợn giống để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, không làm lây lan rộng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm lây lan dịch bệnh. Yêu cầu các hộ thực hiện kê khai chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi.

Để bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, xây dựng ngành chăn nuôi phát triển an toàn, bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại hàng ngày bằng hóa chất sát trùng và vôi bột; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin đầy đủ cho lợn theo quy định....

Phan Cường