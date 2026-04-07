Quyết liệt triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I/2026

Bước vào năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tỉnh Phú Thọ đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Trong bối cảnh đan xen giữa thuận lợi và thách thức, bức tranh KT-XH những tháng đầu năm của tỉnh ghi nhận nhiều điểm sáng, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa Dự án Đường liên kết vùng nối từ quốc lộ 6 đi đường 12B.

Chủ động kịch bản tăng trưởng

Ngay từ đầu năm, tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi khi kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Cùng với đó, việc hoàn thiện thể chế, chính sách; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với xung đột địa chính trị, áp lực chuỗi cung ứng, chi phí logistics tăng cao cùng xu hướng bảo hộ thương mại và yêu cầu phát triển bền vững... khiến kinh tế của tỉnh chịu tác động trực tiếp.

Dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch trên địa bàn xã Liên Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trước bối cảnh đó, UBND tỉnh đã sớm ban hành các quyết định, chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP. Một trong những giải pháp điều hành linh hoạt là xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, địa phương. Đồng thời, hoàn thiện danh mục các đề án, chương trình, dự án trọng điểm. Đến nay, 100% sở, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, công tác lập đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Trong tháng 3 và quý I/2026, tỉnh tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; phát triển hạ tầng khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, khu đô thị; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội.

Đáng chú ý, tỉnh đã thành lập các đoàn công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm; kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là các dự án đầu tư công, hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm việc tăng cường kiểm tra thực địa, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” đã góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.

Cùng với đó, tinh thần chủ động, đồng hành cùng nhà đầu tư cũng được thể hiện rõ nét. Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: Xác định việc đẩy mạnh thu hút đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.

Tạo nền tảng bứt phá

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, kinh tế của tỉnh trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chính, tăng 16,65%, đóng góp gần 7,8 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Sản xuất công nghiệp khởi sắc với chỉ số IIP tăng trên 25%. Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng trưởng mạnh, tăng tới 48,4% so với cùng kỳ. Các ngành vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến thực phẩm duy trì mức tăng khá, góp phần thúc đẩy sản xuất chung.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, kinh tế của tỉnh trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực (ảnh: Công ty Seyoung Inc thực hiện các đơn hàng phục vụ xuất khẩu).

Nông nghiệp phát triển ổn định, năng suất nhiều loại cây trồng tăng, chăn nuôi phục hồi, dịch bệnh được kiểm soát. Chương trình OCOP tiếp tục phát huy hiệu quả với 696 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và xây dựng thương hiệu địa phương. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 36,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,73%; du lịch thu hút trên 4,6 triệu lượt khách, doanh thu gần 5,1 nghìn tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 35,9 tỷ USD. Lĩnh vực tài chính - ngân hàng duy trì ổn định, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp. Thu ngân sách đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, bằng 29,4% dự toán; chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, hiệu quả. Đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng với tổng vốn hơn 21,9 nghìn tỷ đồng.

Trong quý I/2026 đã giải ngân được gần 3.000 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật khi vốn FDI đạt khoảng 704 triệu USD, gấp hơn 7 lần so với quý I/2025; số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Công nhân Công ty CAP Global - Khu công nghiệp Lương Sơn tập trung hoàn thiện sản phẩm là các linh kiện điện tử phục vụ cho các nhà máy sản xuất, lắp ráp trong và ngoài nước.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm toàn diện. Giáo dục tiếp tục khẳng định vị thế với thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Y tế được tăng cường, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, chuyển đổi số và CCHC tiếp tục tạo đột phá khi tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt trên 91%, hạ tầng số được đầu tư đồng bộ, phủ sóng 5G rộng khắp. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Có thể khẳng định, việc triển khai quyết liệt Nghị quyết 01/NQ-CP đã giúp Phú Thọ đạt được những kết quả tích cực ngay từ những tháng đầu năm. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2026, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Mạnh Hùng