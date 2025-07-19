Quyết tâm xây dựng Lương Sơn trở thành hạt nhân phát triển vùng kinh tế động lực

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Lương Sơn đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, để đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, chuẩn bị hành trang vững bước vào tương lai.

Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn và các ngành rà soát quy hoạch thu hút đầu tư vào địa bàn.

Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt, tạo nền tảng vững chắc cho mọi thắng lợi, cấp uỷ, chính quyền xã tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện bài bản, dân chủ, công khai. Việc phát triển đảng viên đạt kết quả quan trọng, xã thành lập được 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây là một bước tiến quan trọng, khẳng định vai trò của Đảng trong khu vực kinh tế năng động. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được siết chặt, góp phần xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đã thực sự đi vào cuộc sống. Hàng trăm cuộc đối thoại, tiếp xúc được tổ chức, lắng nghe và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kinh tế - xã hội có bước đột phá mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế đều ở mức cao. Công nghiệp - xây dựng thực sự trở thành đầu tàu tăng trưởng, với giá trị sản xuất năm 2025 dự kiến đạt 23.633 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Khu công nghiệp Lương Sơn là điểm thu hút đầu tư với hàng chục dự án FDI và dự án trong nước, giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động; Khu công nghiệp Nhuận Trạch đã khởi công xây dựng và thu hút các doanh nghiệp đăng ký đầu tư. Tiếp tục thực hiện định hướng thu hút công nghiệp sạch, công nghệ cao, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững.

Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ với tổng mức đầu tư công lên đến 4.800 tỷ đồng và sự chung tay của các nhà đầu tư, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, đô thị trọng điểm đã và đang được triển khai. Các tuyến đường huyết mạch như đường Lương Sơn- Xuân Mai, đường kết nối KCN Nhuận Trạch với đường Hồ Chí Minh đang dần tháo gỡ những “nút thắt” cuối cùng, tạo ra một mạng lưới giao thông liên kết, đồng bộ. Hàng loạt khu đô thị hiện đại như Đông Trường Sơn, Cửu Long, Lâm Sơn... đang dần hình thành, kiến tạo một không gian sống chất lượng, văn minh, hiện đại.

Nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, giá trị cao. Giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt 184 triệu đồng/năm. Các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương ngày càng khẳng định được thương hiệu. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả ấn tượng với 2 xã (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. An sinh xã hội được đảm bảo, đi đầu hoàn thành chương trình xóa “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, với 131 ngôi nhà được xây mới và sửa chữa từ sự chung tay của cả cộng đồng, mang lại mái ấm cho những hộ dân còn khó khăn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường bình yên cho Nhân dân lao động, sản xuất.

Những thành tựu trên là kết quả của truyền thống đoàn kết, của “ý Đảng lòng dân”, của khát vọng vươn lên mạnh mẽ, và là động lực, nền tảng vững chắc để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lương Sơn tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cách mạng và ý thức trách nhiệm cao hơn.

Đảng bộ xã Lương Sơn đề ra mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển xanh, chuyển đổi số toàn diện; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh; đến năm 2030, xã Lương Sơn trở thành đơn vị hành chính cấp phường, trở thành một đô thị công nghiệp - dịch vụ thông minh, sinh thái, hiện đại, là hạt nhân lan tỏa của vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Thọ”.

Doanh nghiệp trong KCN Lương Sơn đóng góp tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cán bộ và nhân dân toàn huyện cần tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá sau:

Một là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Hai là, tập trung thực hiện và quản lý hiệu quả Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Phải quản lý chặt chẽ quy hoạch, đảm bảo các dự án đầu tư được triển khai đồng bộ, đúng định hướng, kiến tạo nên một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có bản sắc riêng, kết nối hài hòa với các đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

Ba là, tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, có giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường vào các khu, cụm công nghiệp. Phát triển mạnh mẽ các loại hình dịch vụ, thương mại, logistics, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng để tương xứng với tiềm năng. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Bốn là, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Tiếp tục đầu tư cho giáo dục, y tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Năm là, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, đặc biệt là trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường ổn định, an toàn cho đầu tư và phát triển.

Với mục tiêu phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng, chung sức, đồng tâm, biến thách thức thành cơ hội, biến tiềm năng thành hiện thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương Lương Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đoàn Tiến Lập, Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn