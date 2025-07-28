Quyết tâm xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh

Năm 2025, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hiền Lương được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Hiền Lương (huyện Hạ Hòa cũ) và xã Xuân Áng. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết, sức mạnh của Nhân dân và cả hệ thống chính trị, xã Hiền Lương sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng các địa phương trong tỉnh và cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đầm Vân Hội với phong cảnh thơ mộng, hữu tình trở thành điểm thu hút khách du lịch.

Xã Hiền Lương sau sáp nhập có tổng diện tích tự nhiên trên 81km2, 32 khu dân cư với 5.823 hộ, dân số trên 22.000 người. Đảng bộ có trên 1.210 đảng viên, sinh hoạt tại 55 chi bộ.

Giai đoạn 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, nhưng, với sự đoàn kết, thống nhất, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Kinh tế của xã ổn định, từng bước phát triển, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và thương mại. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,5 triệu đồng/năm. Trên 98% dân cư được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,3%. Xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,93%; hộ cận nghèo còn 3,75%.

Việc dồn thửa, đổi ruộng được đẩy mạnh; một số diện tích đất lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả hoặc canh tác rau màu theo hướng thâm canh, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Sản lượng lương thực hàng năm đạt 7.600 tấn. Chăn nuôi được duy trì ổn định, nâng cao chất lượng, giá trị đối với đàn vật nuôi chủ lực.

Lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển. Một số hộ dân mạnh dạn chuyển đổi đất rừng sang trồng cây ăn quả và cây dược liệu, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng có bước phát triển khá, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Kinh doanh thương mại, dịch vụ duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Công tác quảng bá du lịch tiếp tục được duy trì và nâng cao, tạo sự gắn kết giữa du lịch tâm linh với du lịch sinh thái thông qua các điểm: Khu du lịch tâm linh Đền Mẫu Âu Cơ; Khu du lịch sinh thái Ao Giời - Suối Tiên; Du lịch trải nghiệm đầm Vân Hội... góp phần đưa giá trị thu nhập từ các ngành dịch vụ, du lịch ngày một tăng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Công tác giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng nâng cao. Hiện nay, xã có 14/15 trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đều đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 98,7% trở lên. Quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên được phát huy. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Từ những tiềm năng, lợi thế đó, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hiền Lương tập trung vào khâu đột phá: “Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu di tích quốc gia Đền Mẫu Âu Cơ”. Xác định các chỉ tiêu cụ thể như: Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm 13,6%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 17,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 3.500 tỷ đồng. 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%...

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ với các ngành, sản phẩm có giá trị cao, thân thiện môi trường. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tăng cường huy động nguồn lực để thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt. Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, văn hóa; nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đặc biệt, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của xã có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Từ nền tảng vững chắc sau sáp nhập, nhiệm kỳ mới với tinh thần: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Lương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh.

Nguyễn Ngọc Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiền Lương