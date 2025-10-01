Ra mắt Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Ngày 1/10, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức ra mắt sau khi có quyết định về việc sáp nhập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hòa Bình (cũ).

Dự lễ ra mắt có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể, các nhà văn, nhà thơ của tỉnh.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trao Quyết định thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Tại lễ ra mắt, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định về việc sáp nhập 3 chi hội: Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hòa Bình (cũ) thành Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Đồng thời ra mắt Ban chấp hành chi hội mới gồm 3 thành viên: Nhà thơ Lê Va - Chi hội trưởng, nhà văn Vũ Quốc Khánh - Chi hội phó, nhà thơ Hải Thanh - Ủy viên.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Chi hội

Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ có 36 nhà văn, trong đó Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũ có 21 nhà văn, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cũ có 9 nhà văn và Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hòa Bình cũ có 6 nhà văn. Các hội viên luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tích cực đổi mới trong sáng tác và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi của Trung ương, địa phương; khẳng định là vai trò nòng cốt, lực lượng sáng tác chủ chốt của nền văn học tỉnh nhà. Nhiều nhà văn đã xây dựng cho mình vị trí xứng đáng trong dòng chảy văn học khu vực cũng như cả nước; tích cực dìu dắt các văn nghệ sĩ trẻ trong tỉnh tiếp bước trưởng thành, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Việc thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập tỉnh là một dấu mốc quan trọng, tiếp sức cho dòng chảy văn học của tỉnh Phú Thọ mới ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững; khơi dậy sức sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ để văn chương Phú Thọ có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc. Đồng thời cũng là cơ hội phát hiện thêm các tài năng trẻ, những cây bút xứng đáng kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Phương Thảo