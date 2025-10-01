Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ra mắt Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Ngày 1/10, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức ra mắt sau khi có quyết định về việc sáp nhập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hòa Bình (cũ).

Dự lễ ra mắt có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể, các nhà văn, nhà thơ của tỉnh.

Ra mắt Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trao Quyết định thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Tại lễ ra mắt, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định về việc sáp nhập 3 chi hội: Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hòa Bình (cũ) thành Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Đồng thời ra mắt Ban chấp hành chi hội mới gồm 3 thành viên: Nhà thơ Lê Va - Chi hội trưởng, nhà văn Vũ Quốc Khánh - Chi hội phó, nhà thơ Hải Thanh - Ủy viên.

Ra mắt Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Chi hội

Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ có 36 nhà văn, trong đó Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũ có 21 nhà văn, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cũ có 9 nhà văn và Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hòa Bình cũ có 6 nhà văn. Các hội viên luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tích cực đổi mới trong sáng tác và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi của Trung ương, địa phương; khẳng định là vai trò nòng cốt, lực lượng sáng tác chủ chốt của nền văn học tỉnh nhà. Nhiều nhà văn đã xây dựng cho mình vị trí xứng đáng trong dòng chảy văn học khu vực cũng như cả nước; tích cực dìu dắt các văn nghệ sĩ trẻ trong tỉnh tiếp bước trưởng thành, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ra mắt Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Việc thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập tỉnh là một dấu mốc quan trọng, tiếp sức cho dòng chảy văn học của tỉnh Phú Thọ mới ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững; khơi dậy sức sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ để văn chương Phú Thọ có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc. Đồng thời cũng là cơ hội phát hiện thêm các tài năng trẻ, những cây bút xứng đáng kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Phương Thảo



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Việt nam hội nhà văn tỉnh Phú Thọ Nhà thơ Vĩnh Phúc Hòa bình Chủ tịch Đoàn thể sáp nhập quyết định
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gần 517 tỷ đồng dành cho trợ cấp xã hội

Gần 517 tỷ đồng dành cho trợ cấp xã hội
2025-10-02 11:33:00

baophutho.vn Với mục tiêu giảm nghèo bền vững và tinh thần “Không bỏ ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long