Rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị

Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và đề cương báo cáo tình hình sắp xếp, bố trí trụ sở của các đơn vị.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh báo cáo việc bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc, trong đó đề xuất, thống nhất địa điểm đặt trụ sở chính, xác định nhu cầu trụ sở ở các khu vực còn lại; rà soát báo cáo việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

UBND các xã, phường, kiểm tra kết quả bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc và thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư...

Tổ công tác sẽ trực tiếp đi kiểm tra thực tế trụ sở của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của 3 tỉnh trước sáp nhập và các xã, phường trung tâm; kiểm tra việc sử dụng các thiết chế: Nhà Văn hóa, trung tâm hội nghị, sân vận động, công viên... ở trung tâm các huyện, các tỉnh (cũ). Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 14-22/8/2025.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch. Tổ công tác phân công các nhóm kiểm tra theo khu vực, địa bàn, chủ động xây dựng lịch kiểm tra hợp lý, khoa học và giữa các nhóm có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác, đồng bộ của kết quả rà soát.

Trên cơ sở đó, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; công tác tiếp nhận bàn giao trụ sở và các cơ sở nhà, đất; công tác quản lý, xử lý trụ sở, tài sản, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp để báo cáo, tham mưu đề xuất phương án giải quyết kịp thời.

