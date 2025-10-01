Rốn lũ Lạc Thuỷ: Cán bộ trách nhiệm, người dân bình yên

Xã Lạc Thuỷ được coi là rốn lũ trên lưu vực sông Bôi. Cơn bão số 10 (Bualoi) với lượng mưa rất lớn trong thời gian dài đã làm cho mực nước sông liên tục biến đổi và lên trên mức báo động 2, 3. Giữa biển nước mênh mông, chảy siết và tiếng ầm ào sạt lở đất, đội ngũ cán bộ cơ sở đã có mặt kịp thời để hỗ trợ, tiếp tế và di dời người dân, vượt qua lúc nguy nan.

Các chiến sĩ Công an xã Lạc Thuỷ giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi nước sông Bôi dâng cao

Nhìn vào biểu đồ biến động nhanh chóng của mực nước sông Bôi trong cơn bão số 10 hẳn ai cũng phải lo lắng về sự an nguy của người dân ven sông. Như thời điểm 13 giờ ngày 29/9, mực nước tại trạm Hưng Thi 11,1m, trên báo động 1 là 1m; đến 16 giờ cùng ngày đã nhanh chóng dâng lên 13,5m, vượt báo động 3 là 0,05m. Ngày 30/9, có thời điểm nước lũ chạm mức 15,5m, trên báo động 3 là 2,5m. Sáng 1/10, nước rút nhưng chậm, cả vùng vẫn mênh mông nước lũ.

Mực nước sông Bôi liên tục trên mức báo động 2, 3 khiến vùng rốn rũ Lạc Thuỷ chìm trong biển nước. Nước tràn vào khu dân cư ven sông, không ít nhà ngập quá tầng 1, phải lên tầng 2 hoặc di dời.

Lực lượng công an tiếp tế mì tôm, nước uống cho người dân vùng bị cô lập

Các lực lượng ở cơ sở chuyển nhu yếu phẩm đến hỗ trợ vùng bị ngập sâu

Tính đến 20 giờ ngày 30/9, nước sông Bôi dâng cao làm 380 hộ dân ven sông bị ngập. Trong đó, riêng thôn Hoàng Đồng có 150 hộ bị ngập và thôn Hồng Phong 3 có 14 hộ bị cô lập hoàn toàn. Không chỉ nước dâng, gió mạnh còn làm tốc mái tôn Trường Mầm non Yên Bồng, sập mái tôn Nhà văn hóa Quyết Tiến, bay mái tôn trạm bơm Cầu Đòi; ngập 19 chuồng trại chăn nuôi, tốc mái 5 lán trại... Nước lũ tràn về nhấn chìm khoảng 400ha hoa màu trên các cánh đồng của xã.

Trước tình hình đó, cấp uỷ, chính quyền xã đã kích hoạt ngay phương án ứng phó thiên tai đã được lên “kịch bản” từ trước, phát huy phương châm “4 tại chỗ”. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của Nhân dân.

Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Văn Đức tuy đang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình ở địa phương. Chủ tịch UBND xã Hoàng Quốc Đạt trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó từ cơ sở. Thường trực Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phân công lực lượng trực 24/24 giờ. Rà soát các điểm nguy cơ sạt trượt, ngập lụt, xây dựng phương án di dời, đảm bảo không để thiệt hại về người.

Đồng thời, cán bộ xã, thôn trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo ứng phó tại các điểm nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, ngầm tràn; cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực tại các điểm nguy hiểm. Di dời 4 hộ, 18 nhân khẩu tại các thôn Rộc Trụ 2, Hồng Phong có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn. Huy động thuyền, xuồng vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho khu vực bị ngập sâu, cô lập. Liên tục theo dõi diễn biến mưa lũ để sẵn sàng phương án ứng phó.

Lực lượng Công an xã giúp dân di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn khi nước ngập sâu

Cả hệ thống chính trị được huy động vào cuộc ứng phó với lũ bão, trong đó dấu ấn đậm nét là những chiến sĩ Công an xã không quản ngại hiểm nguy, vất vả, vì Nhân dân phục vụ. Họ sẵn sàng dầm mình dưới dòng nước lũ giúp dân vùng ngập lụt di chuyển tài sản, tiếp tế mì tôm và nước uống cho những nơi bị cô lập, bảo đảm an ninh trật tự vùng lũ.

Công an xã đã huy động 100% quân số tham gia ứng phó với cơn bão số 10. Trên những chiếc thuyền, ca nô giữa biển nước mênh mông, dòng lũ cuồn cuộn, mỗi chiến sĩ đều nhìn về phía Nhân dân mà hành động. Lúc nguy cấp người dân đang cần thì họ sẵn sàng đến hỗ trợ ngay. Con người tuy nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng đủ ý chí, sức mạnh, trách nhiệm, tình người để vượt qua bão tố.

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Bình bị sạt lở sau khi bà đã được di dời đến nơi an toàn

Đặc biệt, nhờ vừa khéo vận động, vừa kiên quyết di dời hộ nguy cơ sạt lở cao đã giúp đồng bào thoát khỏi hiểm nguy. Bà Nguyễn Thị Bình ở thôn Rộc Trụ 2 cảm thấy may mắn khi giữ được mạng sống khi căn nhà của bà chiều 30/9 bị khối đất khổng lồ sau nhà sụp xuống tràn vào. Trước đó, chiều 29/9, Công an xã đã đến vận động bà di dời đến nơi an toàn. Chính sự cẩn trọng, trách nhiệm, chủ động của chính quyền, lực lượng công an đã giữ lại sự bình yên.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Trưởng Công an xã Lạc Thuỷ chia sẻ: Lúc đầu, bà Bình chưa muốn di chuyển, nhưng sau khi phân tích thấu đáo và đưa ra phương án phù hợp, bà đã rời nhà khi cơn mưa nặng hạt. Công an xã đã giao nhiệm vụ cho Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và cảnh sát khu vực bảo vệ tài sản cho gia đình bà và đảm bảo an toàn trên địa bàn.

Những hộ phải di dời và di chuyển tài sản khác cũng được cán bộ cơ sở và lực lượng Công an xã hỗ trợ, tiếp sức, bảo vệ; được người thân, bà con trong thôn chia sẻ chỗ lánh nạn. Trong hoạn nạn, đồng bào luôn đoàn kết, tương trợ nhau.

Sáng 1/10, thời điểm 8 giờ 30 phút, nước lũ rút dần nhưng chậm, hoa màu vẫn chìm dưới nước. Cán bộ xã vẫn chạy thuyền dọc sông kiểm tra, hỗ trợ người dân. Đối với một số hộ ở khu vực cao, nước rút, bà con bắt tay dọn dẹp vệ sinh; khu vực bị ngập sâu, cô lập, lực lượng chức năng vẫn tiếp tế cho bà con. Các hộ phải di dời hiện chưa thể quay lại vì còn ngập.

Trong bão lũ, của cải mất có thể gây dựng lại, điều quan trọng nhất là người dân được bình an. Công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đang được chính quyền và Nhân dân xã Lạc Thuỷ đồng hành và vào cuộc tích cực.

Cẩm Lệ