Rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh

Những ngày cuối tháng Tám, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp các tuyến đường, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Từ những tuyến phố trung tâm đến các xã vùng cao, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Mỗi con đường, góc phố hay làng quê được chỉnh trang sạch đẹp, góp phần tạo nên diện mạo tươi vui, phấn khởi, thể hiện niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của Nhân dân hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Cờ, pano chào mừng Quốc khánh được trang trí rực rỡ ở trung tâm xã Yên Sơn.

Tại phường Tân Hòa, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật trên các tuyến đường, trước cửa mỗi gia đình. Người dân chủ động vệ sinh ngõ phố, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, treo cờ đúng quy định, tạo nên không khí trang trọng trong những ngày mùa Thu lịch sử.

Bà Mùi Thị Mơ, người dân phường Tân Hòa, chia sẻ: Trong những ngày lễ, Tết, đặc biệt là mỗi dịp Quốc khánh, gia đình tôi lại treo cờ Tổ quốc trước nhà với niềm tự hào. Lá cờ đỏ sao vàng luôn nhắc nhở các thành viên trong gia đình về những năm tháng đấu tranh, hy sinh của các thế hệ cha ông để đất nước có được cuộc sống hòa bình, ấm no hôm nay.

Người dân phường Tân Hòa treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh.

Không chỉ tại khu vực đô thị, ở các xã, việc trang trí, chỉnh trang cảnh quan cũng đang được triển khai đồng bộ. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân treo cờ Tổ quốc, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua đó, tinh thần hướng về Quốc khánh được lan tỏa từ mỗi gia đình, thôn dân cư, tổ dân phố đến từng tuyến đường.

Hòa chung không khí thi đua chào mừng Quốc khánh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Minh Đài đã xây dựng công trình vườn hoa kiểu mẫu tại thôn Minh Tâm. Công trình có sự chung tay của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Vườn hoa gồm các loại hoa như chuông vàng, tường vi, mai Vạn Phúc, mẫu đơn đỏ, hoa mười giờ Thái và hoa dừa cạn. Các loại hoa được bố trí phù hợp với không gian, tạo thành những mảng màu sinh động, góp phần làm đẹp tuyến đường và khu dân cư. Cùng với đó, những tuyến đường rợp cờ tạo nên sắc màu rực rỡ trong nắng thu. Đây không chỉ là công trình chào mừng Quốc khánh mà còn phát huy sức dân để xây dựng cảnh quan nông thôn. Từ những khóm hoa được trồng hôm nay, ý thức giữ gìn môi trường, chăm sóc cảnh quan và xây dựng cộng đồng dân cư văn minh tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

Người dân thôn Minh Tâm, xã Minh Đài trồng hơn 400 cây trong vườn hoa kiểu mẫu.

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong nắng Thu tạo nên diện mạo rực rỡ, trang nghiêm. Trong dịp này, nhiều thôn, tổ dân phố cũng triển khai xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” với nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng đường cờ, đường hoa, góc công dân số tại nhà văn hóa, mô hình an sinh xã hội, trao nhà đại đoàn kết, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị vào năm học mới. Những hoạt động thiết thực càng có ý nghĩa khi góp phần gắn kết cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng quê hương. Mỗi công trình, phần việc dù lớn hay nhỏ đều mang theo tình cảm, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân đối với quê hương.

Bên cạnh đó, các địa phương hướng dẫn, vận động người dân treo cờ Tổ quốc đúng thời gian, đúng quy cách; chủ động chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Nhiều khu dân cư tổ chức tổng vệ sinh, phát quang cây cối, thu gom rác thải, chăm sóc các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan sạch đẹp, đón ngày lễ lớn.

Những tuyến đường hoa rực rỡ trong nắng Thu.

Từ thành thị đến nông thôn, việc trang hoàng đường phố, treo cờ Tổ quốc đã trở thành nét đẹp quen thuộc mỗi dịp Quốc khánh. Những lá cờ nối tiếp nhau trên từng tuyến đường không chỉ tạo nên sắc màu rực rỡ mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân.

Phố phường rực rỡ cờ hoa, những tuyến đường sạch đẹp, những vườn hoa khoe sắc và nụ cười của người dân tạo nên bức tranh mùa Thu đầy sức sống.

Tất cả cùng hòa chung niềm vui, niềm tự hào hướng về Quốc khánh 2/9, khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết và niềm tin vào sự phát triển của quê hương Đất Tổ.

Phương Thanh