Samsung Galaxy S25 và S24: Sự khác biệt thực tế và lời khuyên mua

Samsung Galaxy S25 và S24 đều là những mẫu flagship nổi bật của Samsung trong cùng một phân khúc. Cả hai mang đến trải nghiệm cao cấp về hiệu năng, camera và hiển thị, nhưng vẫn có những khác biệt đáng chú ý. Bài viết dưới đây sẽ giúp người dùng nhìn rõ sự khác nhau giữa hai model để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Điểm khác biệt đáng chú ý giữa Samsung Galaxy S25 và S24

Mặc dù Samsung S25 và S24 đều thuộc dòng flagship nhưng mỗi thế hệ mang đến những cải tiến đáng chú ý về hiệu năng, thiết kế và trải nghiệm sử dụng. Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa hai model để người dùng lựa chọn phiên bản phù hợp:

Thiết kế và trải nghiệm cầm nắm

Điện thoại Samsung Galaxy S25 được hoàn thiện với khung nhôm kết hợp cùng lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, tạo nên tổng thể sang trọng và bền bỉ. Máy có kích thước 146.9 x 70.5 x 7.2 mm và trọng lượng 162g giúp người dùng cầm nắm thoải mái. Các góc bo nhẹ nhàng và cạnh phẳng tạo cảm giác chắc chắn mà vẫn thanh thoát.

Trong khi đó Samsung Galaxy S24 có kích thước 147.0 x 70.6 x 7.6 mm và trọng lượng 167 g, hơi dày và nặng hơn. Máy cũng được trang bị khung nhôm và kính Gorilla Glass Victus 2 nhưng cảm giác cầm có phần đầm tay hơn. Cạnh máy và vị trí phím vẫn quen thuộc giúp người dùng dễ làm quen nhưng không gọn bằng S25.

Màn hình và hiển thị

Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,2 inch trên Samsung Galaxy S25 kết hợp độ phân giải FHD+ và tần số 120Hz mang đến hình ảnh sắc nét và màu sắc sống động. Công nghệ này giúp người dùng được trải nghiệm xem phim, chơi game mượt mà, đồng thời hiển thị tốt ngoài trời và ở các góc nhìn rộng.

Ngược lại, màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,2 inch của Samsung Galaxy S24 cũng đạt FHD+ với tần số 120Hz nhưng độ tương phản không nổi bật bằng S25. Màn hình của máy vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản nhưng khi xem nội dung HDR hay dưới ánh sáng mạnh, trải nghiệm thị giác kém ấn tượng hơn.

Hiệu năng và phần cứng

Được trang bị chip Snapdragon® 8 Elite với RAM 12 GB, Samsung Galaxy S25 mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho cả tác vụ hàng ngày và các ứng dụng. Bộ nhớ lưu trữ 256 GB hoặc 512 GB cùng hỗ trợ 5G Sub6 giúp máy phản hồi nhanh, đa nhiệm mượt mà và chơi game đồ họa cao ổn định.

Ngược lại, Samsung S24 sử dụng vi xử lý Exynos 2400, tốc độ tối đa 3,2 GHz và RAM 8GB vẫn đủ sức xử lý các tác vụ thông thường và chơi game nhẹ. Tuy nhiên, khi so với Samsung S25, khả năng đa nhiệm và tốc độ phản hồi trong các ứng dụng hoặc xử lý hình ảnh đồ họa cao sẽ hạn chế hơn.

Camera và khả năng chụp ảnh

Hệ thống camera trên Samsung Galaxy S25 bao gồm camera chính 50MP (F1.8), camera tele 10MP (F2.4) và camera góc siêu rộng 12 MP (F2.2). Thiết bị còn được tích hợp các tính năng AI giúp chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng rõ nét.

Trong khi đó, Samsung S24 có cụm camera tương tự với 50 MP + 10MP + 12MP và camera trước 12MP, nhưng thiếu một số cải tiến AI mới trên S25. Khi chụp đêm hoặc zoom xa, chất lượng ảnh của điện thoại S24 có phần kém ổn định và chất lượng thấp hơn.

Nên mua Samsung S25 hay S24?

Nếu người dùng ưu tiên hiệu năng mạnh mẽ, camera ấn tượng, Samsung Galaxy S25 là lựa chọn đáng cân nhắc. Với chip Snapdragon 8 Elite và đa nhiệm mượt mà hơn thì S25 phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm cao cấp và bền bỉ theo thời gian.

Ngược lại, Samsung Galaxy S24 vẫn là lựa chọn hợp lý nếu người dùng muốn tiết kiệm chi phí. Thiết bị sở hữu hiệu năng mạnh mẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày như lướt web, chụp ảnh và giải trí.

Samsung Galaxy S25 và Samsung Galaxy đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc cao cấp với thiết kế hiện đại và hiệu năng mạnh mẽ.