Siết chặt đầu vào thực phẩm để bảo đảm bữa ăn bán trú an toàn

Trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ việc thực phẩm không bảo đảm an toàn, đặc biệt là vụ tiêu thụ hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tuồn vào bếp ăn tập thể, trong đó có các trường học tại Hà Nội đã khiến dư luận lo ngại. Những sự việc này không chỉ gây bức xúc mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm học đường. Để bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, việc siết chặt nguồn thực phẩm đầu vào đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Nỗi lo từ những bữa ăn học đường

Bữa ăn bán trú được kỳ vọng là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Tuy nhiên, các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra thời gian qua khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh hoặc quá trình bảo quản, chế biến chưa đúng quy định. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý cũng như tính minh bạch trong chuỗi cung ứng thực phẩm cho bếp ăn bán trú.

Bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Tam Hợp, xã Bình Nguyên luôn được đảm bảo.

Chị Vũ Thị Hương, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Đống Đa, phường Vĩnh Phúc chia sẻ: “Việc cho con ăn bán trú giúp gia đình tôi thuận tiện hơn trong sinh hoạt và công việc. Tuy nhiên, sau vụ việc thịt lợn bệnh bị đưa vào các bếp ăn trường học, tôi lo lắng về chất lượng bữa ăn của con mình khi ăn bán trú. Chúng tôi mong muốn nhà trường và các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt ở khâu nhập thực phẩm để đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Ngay cả chính các trường, vấn đề kiểm soát thực phẩm đầu vào vẫn đang gặp nhiều khó khăn, bấp cập. Cô Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xuân, xã Xuân Lãng cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng an toàn thực phẩm và đã ký hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm có đủ giấy chứng nhận theo quy định. Hằng ngày, trường cử cán bộ thực hiện kiểm soát thực phẩm, quy trình chế biến tại bếp ăn. Tuy nhiên, việc kiểm tra chủ yếu dựa vào giấy tờ và cảm quan bằng mắt thường, chưa có thiết bị kiểm định. Vì vậy, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng thường xuyên có những đợt thanh, kiểm tra đối với những đơn vị cung ứng thực phẩm. Đồng thời, có giải pháp để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, liên kết giữa nhà trường và các đơn vị sản xuất uy tín".

Kiểm soát đầu vào - yếu tố then chốt

Để bảo đảm bữa ăn an toàn, chất lượng thực phẩm đầu vào là yếu tố quyết định. Trong khi đó, bếp ăn bán trú cần nguồn thực phẩm lớn, ổn định, giá hợp lý. Đây chính là “kẽ hở” để thực phẩm kém chất lượng xâm nhập nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Vụ việc gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tại Hà Nội vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã yêu cầu các trường ký hợp đồng với đơn vị cung ứng có đầy đủ giấy phép, chứng nhận an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, quy trình lựa chọn nhà cung cấp được công khai, minh bạch nhằm hạn chế tiêu cực.

Tại xã Vĩnh Tường, công tác kiểm tra bếp ăn bán trú tại trường học được triển khai đồng loạt. Địa phương hiện có 7 trường học tổ chức bếp ăn bán trú với hơn 2.500 học sinh đăng ký ăn tại trường. UBND xã đã có văn bản yêu cầu các trường tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; thành lập các đoàn kiểm tra đến từng đơn vị kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Bác sĩ Nguyễn Danh Khang - Phó Trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Tường cho biết: “Chúng tôi tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng tới các bếp ăn bán trú. Đồng thời, thường xuyên giám sát, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt quy trình bếp ăn một chiều, kiểm soát thực phẩm đầu vào chặt chẽ. Trạm cũng phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, nếu phát hiện đơn vị nào nhập thực phẩm không đảm bảm chất lượng sẽ tham mưu chính quyền kiên quyết xử lý”.

Để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo các trường có tổ chức bữa ăn học đường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Trong đó nêu rõ, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc kiểm soát các khâu từ nhập nguyên liệu, chế biến đến phân phối, bảo quản và vận chuyển thức ăn. Các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai danh sách đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, suất ăn để phụ huynh và xã hội cùng giám sát, đồng thời phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố; trường hợp phát hiện vi phạm phải chấm dứt hợp đồng và phối hợp xử lý theo quy định.

Chủ động từ phía nhà trường

Trước thực trạng thực phẩm không đảm bảo an toàn có thể len lỏi vào bếp ăn bán trú, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động hơn trong việc lựa chọn các đơn vị cung cấp uy tín, có hợp đồng rõ ràng, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Không chỉ kiểm tra hồ sơ, nhà trường còn trực tiếp khảo sát cơ sở sản xuất, trang trại và quy trình vận chuyển. Quy trình nhập thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt: kiểm tra cảm quan, đối chiếu chứng từ, hóa đơn, giấy kiểm dịch... Việc lưu mẫu thức ăn, kiểm tra định kỳ và đột xuất cũng là những biện pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm rủi ro.

Đại diện Ban Giám hiệu, nhân viên y tế Trường Mầm non Thị trấn Yên Lạc (xã Yên Lạc) kiểm tra thực phẩm trước khi sơ chế.

Cô giáo Lưu Hoài Thương - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Yên Lạc (xã Yên Lạc) chia sẻ: “Trường hiện ký hợp đồng với 5 cơ sở cung cấp gạo, rau, trứng, các loại thịt... ngay tại địa bàn xã có uy tín, đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm. Ưu tiên những cơ sở kinh doanh là phụ huynh có con học tại trường. Mỗi lần giao nhận đều yêu cầu hóa đơn, nguồn gốc, hạn sử dụng rõ ràng. Hằng ngày, cán bộ quản lý, nhân viên y tế trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm đảm bảo tươi, sống, đúng, đủ định lượng, sau đó mới cho nhân viên nhà bếp chế biến. Chúng tôi còn khuyến khích phụ huynh đưa con em đến trường có thể vào kiểm tra, giám sát thực phẩm”.

Bữa ăn bán trú không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là nền tảng cho sự phát triển của học sinh. Việc siết chặt nguồn thực phẩm đầu vào chính là “chốt chặn” quan trọng nhất để đảm bảo chất lượng bữa ăn, bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ. Để làm được điều này, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, nhà trường, đơn vị cung ứng và cả phụ huynh.

Bùi Hoài