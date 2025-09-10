Siết chặt quản lý để bảo vệ tài sản quốc gia trên đường cao tốc

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến huyết mạch quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm giao thương vùng trung du, miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, bên cạnh giá trị to lớn mà công trình mang lại, kể từ khi đi vào hoạt động, tuyến đường này phải đối mặt với tình trạng bị trộm cắp vật tư. Đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản công mà còn trực tiếp đe dọa sự an toàn của hàng triệu người tham gia giao thông.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào khai thác từ năm 2014 với hạ tầng đồng bộ, toàn tuyến được bảo vệ bởi hệ thống hành lang an toàn rộng trung bình 7m, thiết kế lắp đặt lưới B40 và hàng rào dây thép gai. Các hạng mục này có vai trò then chốt, vừa ngăn chặn tình trạng đi bộ, dắt gia súc lên cao tốc, vừa đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Thế nhưng bất chấp tầm quan trọng đó, nạn trộm cắp vật tư vẫn diễn ra, tập trung vào lưới hàng rào B40, cột trụ, bu lông, hộp đệm tôn hộ lan, thậm chí cả dây cáp điện chiếu sáng. Những vật tư bị lấy đi tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại để lại khoảng trống nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Tính từ năm 2014 đến nay đã có 34 vụ trộm cắp vật tư được phát hiện, gây thiệt hại không nhỏ cho ngân sách Nhà nước. Điển hình ngày 14/2/2024, lực lượng tuần tra đã phát hiện kẻ gian cắt trộm gần 490m dây điện tại nhánh ra nút giao IC3 hướng Lào Cai. Trước đó, khoảng 400m dây điện cũng bị lấy cắp ở khu vực Kim Long, huyện Tam Dương (cũ).

Nhiều điểm như Km9+150, Km9+300, xã Nam Viêm, thành phố Phúc Yên (cũ) hay Km27+150 xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương (cũ) cũng từng xảy ra tình trạng mất lưới B40, để lại lỗ hổng mất an toàn kéo dài. Những vụ việc này cho thấy tính chất táo tợn, liều lĩnh của các đối tượng phạm pháp và đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác quản lý, bảo vệ tuyến cao tốc.

Nhân viên Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai kịp thời khắc phục các điểm bị phá dỡ, mất cắp để bảo đảm an toàn hành lang tuyến đường cao tốc

Đồng chí Hoàng Cao Khanh - Đội phó Đội Vận hành số 1 Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết: Ngoài các vụ việc trên, ở nhiều vị trí khác trên toàn tuyến cũng từng xảy ra tình trạng mất trộm vật tư, chủ yếu là các khoang lưới hàng rào B40.

Hiện nay, công tác quản lý tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn gặp nhiều khó khăn. Do chiều dài của tuyến lớn nên việc tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng chưa được liên tục, thường xuyên. Nhiều đoạn đi qua khu vực thưa dân cư, vào những ngày thời tiết xấu hoặc khi đêm xuống thường bị đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Đáng nói hơn, một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế trong nhận thức pháp luật, thậm chí tiếp tay tiêu thụ vật tư trộm cắp, khiến tình hình thêm phức tạp.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn là một trong những giải pháp quan trọng ngăn chặn tội phạm trộm cắp vật tư đường cao tốc

Trước nguy cơ hiện hữu, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng trộm cắp vật tư đường cao tốc; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã lắp đặt hàng trăm mắt camera để hỗ trợ công tác quản lý toàn bộ tuyến đường; bố trí lực lượng khắc phục nhanh các điểm hư hỏng, mất cắp nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, điều tra, làm rõ các vụ việc được báo cáo.

Đặc biệt, huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp vật tư và tháo dỡ lưới thép gai. Tuy nhiên, hiệu quả là vẫn cần sự chung tay từ chính quyền địa phương, người dân và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh phế liệu tuyệt đối không được tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, khi nhu cầu đi lại tăng cao, tình trạng trộm cắp vật tư trên tuyến cao tốc tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ và trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị. Bảo vệ đường cao tốc không chỉ là bảo vệ một công trình giao thông trọng điểm mà còn là giữ gìn tài sản quốc gia, bảo vệ tính mạng và an toàn của Nhân dân.

Không thể để những hành vi coi thường pháp luật, vì lợi ích nhỏ nhoi trước mắt mà đe dọa sự bình yên trên những cung đường huyết mạch của đất nước.

Lê Minh