Sinh hoạt Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Nội chính Đảng”

Ngày 9/9, tại Khu di tích Lịch sử K9 - Đá Chông (Hà Nội), Đảng ủy, cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức buổi sinh hoạt Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Nội chính Đảng”. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy khối các cơ quan Đảng tỉnh; Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thượng tá Đỗ Trọng Tuynh - Phó Đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn 285, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy khối các cơ quan Đảng tỉnh cùng đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã cùng nhau xem lại những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và ôn lại những nội dung cốt lõi trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Cách mạng, tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ nội chính và tư pháp. Đồng thời, liên hệ thực tiễn công tác tại cơ quan để xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp trong tình hình mới, góp phần xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, là cơ quan “liêm chính của liêm chính”, đội ngũ cán bộ thật sự “chắc - sắc - đắc”. Hoạt động sinh hoạt chuyên đề nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Ban Nội chính Tỉnh ủy, qua đó củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong ngành Nội chính Đảng.

Các đại biểu nghe hướng dẫn viên tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng của Khu di tích K9

Các đại biểu thắp hương và nghe giới thiệu về khu vực Đá Chông

Các đại biểu và đảng viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Nội chính Đảng”

Đảng viên Phạm Ngọc Du - Chi bộ phòng Theo dõi công tác xử lý đơn thư, tiếp công dân (Ban Nội chính Tỉnh ủy) tham luận tại buổi sinh hoạt

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Trước đó, Đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm. Các đảng viên đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; Người đã cống hiến, hi sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân; tham quan, nghe hướng dẫn viên tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng của Khu di tích K9 qua từng tên gọi khác nhau gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc. Đây là nơi Bác Hồ và Bộ Chính trị từng ở và làm việc, đồng thời cũng chính là nơi lưu giữ và bảo quản thi hài Người trong thời gian từ năm 1969 đến năm 1975. Khu di tích mang đậm dấu ấn cuộc đời và sự nghiệp của Bác, đã và đang làm sâu sắc hơn, tỏa sáng giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; góp phần đưa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần thành đạo đức, văn hóa, lẽ sống, là hành động tự giác, hằng ngày của mỗi người dân Việt Nam.

Ngọc Tuấn