Sơ duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Tối 14/4 tại Quảng trường Hùng Vương, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 tổ chức sơ duyệt Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Các thành viên Ban tổ chức, thành viên hội đồng nghệ thuật đóng góp ý kiến để chương trình nghệ thuật đặc sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp cho đồng bào và du khách tham dự.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 có 3 chương, chương I: Linh thiêng nguồn cội; chương II: Về miền di sản; chương III: Phú Thọ vươn mình cùng đất nước.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Trọng Bình, NSND Thúy Ngần, NSUT Thi Nhung cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ các phường Xoan gốc, Nhà hát Lạc Hồng, vũ đoàn Hà Nội và các em học sinh một số trường tiểu học, THPT trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi sơ duyệt, các thành viên Ban tổ chức, thành viên hội đồng nghệ thuật đã đóng góp ý kiến liên quan đến bố trí sân khấu, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và màn hình (background) cho các tiết mục biểu diễn.

Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung về trang phục, đạo cụ biểu diễn của các diễn viên để vừa đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính vừa tôn vinh giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương yêu cầu đạo diễn chương trình điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cần thiết theo sự góp ý của các thành viên Ban tổ chức để chương trình nghệ thuật thực sự đặc sắc, hoành tráng, công phu, tạo ấn tượng tốt đẹp cho đồng bào và du khách tham dự.

Chương trình Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 20h00 đến 21h30 ngày 17/4 (tức ngày 1 tháng Ba năm Bính Ngọ) tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì.

Một số hình ảnh tại chương trình sơ duyệt:

Lê Hoàng