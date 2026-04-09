Số hóa công tác tuyên truyền

Sau sáp nhập, Phú Thọ có quy mô dân số hơn 4 triệu người. Địa bàn trải rộng từ vùng núi cao Tây Bắc, đến trung du, đồng bằng sông Hồng, đặt ra không ít thách thức cho công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Do đó, ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện được xác định là giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, các tổ bầu cử của phường Kỳ Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các nhóm Zalo cụm dân cư, hội đoàn thể, đảm bảo thông tin được truyền đạt nhanh chóng, chính xác.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Phú Thọ có 99,91% cử tri đi bỏ phiếu, cao hơn tỷ lệ cử tri bỏ phiếu của cả nước (cả nước là 99,68%). Trong đó có 87/148 xã, phường có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đủ số lượng, cơ cấu dự kiến với tỷ lệ phiếu bầu khá cao; đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã cơ bản đã bầu đủ số lượng, cơ cấu dự kiến. Điều này cho thấy sự đồng thuận cao trong Nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh mới sáp nhập. Để có được kết quả đó phải kể đến sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền, vận động khi được ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ. Trong cuộc bầu cử vừa qua, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã đăng tải trên 14.760 tin, bài viết, phóng sự trên báo viết, báo điện tử, mạng xã hội. Hoạt động tiếp xúc cử tri không chỉ được thực hiện trực tiếp mà còn thực hiện trực tuyến. Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 52 cuộc tiếp xúc trực tuyến; HĐND cấp xã tổ chức 216 cuộc tiếp xúc trực tuyến. Việc sử dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện đã giúp thông tin cần tuyên truyền, vận động “đi xa, đi nhanh” và đến được với đông đảo Nhân dân.

Từ thành công trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử vừa qua cho thấy, đã đến lúc công tác tuyên truyền, vận động cần được đổi mới mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện. Tuy nhiên, theo đánh giá, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn tỉnh có những lúc, những nơi vẫn còn hình thức, khô cứng, chưa hấp dẫn, chậm đổi mới. Phương pháp truyền đạt của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên lý luận chính trị chậm đổi mới, tính thuyết phục chưa cao, ứng dụng công nghệ số còn hạn chế... Để khắc phục tình trạng này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2026 - 2030”.

Với mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động gắn với ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện nhằm tăng cường sức mạnh, tính hiệu quả và sự lan toả trong xã hội. Do đó, toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể, như phấn đấu 100% Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy xã, phường thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả trang Fanpage với nội dung phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Tổ chức số hoá lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của ngành, địa phương để phục vụ tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương và của tỉnh. Thí điểm tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên công tác tại cơ sở bằng hình thức trực tuyến. Xây dựng phần mềm trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ để tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống quê hương, đất nước. Xây dựng và sử dụng phần mềm nắm bắt, xử lý và điều tra dư luận xã hội trên mạng xã hội. Đồng thời phát triển mạng lưới KOLs, văn nghệ sĩ tham gia tuyên truyền về chính trị tư tưởng trên môi trường số...

Cùng với đó là đẩy mạnh số hóa và sử dụng truyền thông đa phương tiện trong công tác tuyên truyền trong hoạt động báo chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và sử dụng truyền thông đa phương tiện trong chuyển tải nội dung. Tăng cường tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, kỹ năng số, đạo đức nghề nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện trong hoạt động báo chí nhằm tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng, nội dung Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, nhằm tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong toàn tỉnh. Tiếp tục số hóa Bản tin sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay.

Dương Liễu