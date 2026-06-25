Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 25/6, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ.

6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện kịp thời, bảo đảm các cơ quan, đơn vị hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Từ ngày 1/1 - 20/6, Sở Nội vụ đã tiếp nhận và triển khai thực hiện 545 nhiệm vụ. Kết quả, Sở đã hoàn thành 540/545 nhiệm vụ, đạt trên 99% (trên 95% số nhiệm vụ đạt và vượt tiến độ được giao). Trong 6 tháng đầu năm, 36.759 lao động có việc làm tăng thêm, đạt 71,5% kế hoạch năm, bằng 100,46% so với cùng kỳ; đưa 2.966 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công tác cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được đẩy mạnh; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, lao động, việc làm và an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Sở Nội vụ xác định tập trung tham mưu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ; triển khai các nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và vị trí việc làm; xây dựng các chính sách thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực phục vụ chuyển đổi số.

Cùng với đó, ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố; xây dựng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp; tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Công tác cải cách hành chính cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS; tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngành cũng tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện các chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội; phát triển nguồn nhân lực; đồng thời chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng.

Đức Thiện