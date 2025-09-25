Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, doanh nghiệp (DN) lập thành tích xuất sắc chào mừng sự kiện trọng đại của Đảng bộ tỉnh.

Công nhân Công ty Cổ phần Gemmy Wood (xã Tân Sơn) nỗ lực lao động sản xuất

Để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, từ đầu năm 2025, Công đoàn Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka (KCN Thụy Vân, phường Việt Trì) đã xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ của đơn vị; động viên người lao động (NLĐ) phát huy tính năng động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Bà Đặng Thị Thanh Vân - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Để các phong trào thi đua thu hút được đông đảo NLĐ, Công đoàn công ty có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời, chế độ đãi ngộ tốt để tạo động lực cho công nhân lao động phát huy năng lực, sở trường, tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng. Chính vì thế các phong trào thi đua lao động sản xuất do Ban Chấp hành Công đoàn phát động như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã mang lại hiệu quả thiết thực, luôn được cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia nhiệt tình”.

Công nhân Công ty CP Takao Granite thi đua sản xuất tại các xưởng sản xuất

Hòa chung không khí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, những ngày này, khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi của NLĐ luôn được thể hiện tại Công ty CP Takao Granite, xã Hiền Quan. Chị Nguyễn Thu Hằng, công nhân công ty, cho biết: “Với tinh thần sản xuất an toàn, năng suất, chất lượng, công nhân tại các xưởng sản xuất đều quyết tâm làm việc khẩn trương, trách nhiệm sản xuất ra những sản phẩm đẹp, đúng tiêu chuẩn để hoàn thành lô sản phẩm xuất khẩu trước thời hạn. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030 và các ngày lễ lớn của đất nước”.

Ngay từ đầu năm 2025, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp phát động các phong trào thi đua sâu rộng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030 với nội dung trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” đối với công nhân, lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh; phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” đối với cán bộ, công chức, viên chức khu vực cơ quan hành chính, sự nghiệp. Các phong trào đã thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia.

Cán bộ, công chức tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Ngọc Anh cho biết: “Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “120 ngày sáng tạo, bứt phá hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025” tạo cao trào thúc đẩy các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thể hiện khí thế, niềm tin và quyết tâm hành động của cán bộ, đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Các phong trào thi đua sát với nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn từng đơn vị, doanh nghiệp; phát huy sáng kiến, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công tác. Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước... Đây chính là những việc làm cụ thể, thiết thực mà đội ngũ cán bộ Công đoàn, NLĐ thể hiện sự đồng hành và trách nhiệm với Đảng.”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, DN có những chính sách khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đề tài, sáng kiến hay, có tính ứng dụng cao; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng cho các phong trào... Qua đó, khơi dậy niềm tự hào vì được cống hiến, thúc đẩy tư duy sáng tạo của NLĐ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ việc đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân có những mô hình điển hình, sáng kiến hay, tiêu biểu được các cấp khen thưởng. Từ đầu năm đến nay đã có trên 3.200 sáng kiến được công nhận, ứng dụng trong thực tiễn với giá trị làm lợi hơn 42 tỷ đồng; trên 100 sản phẩm, công trình sản phẩm được công nhận với giá trị làm lợi hơn 372 triệu đồng. Đây chính là những kết quả rõ nét, thiết thực mà công nhân, viên chức, NLĐ trong tỉnh phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Từ bàn tay chăm chỉ, khéo léo cùng khối óc lao động sáng tạo, bền bỉ, công chức, viên chức, NLĐ Đất Tổ đã, đang tạo dựng nên nhiều thành quả, công trình có giá trị, góp phần cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lệ Oanh