Sơn nhà trọn gói “chìa khóa vàng” cho nhà đẹp

Tự mua sơn, tìm thợ và lo vật tư khiến nhiều người tốn thời gian và công sức. Vì thế, sơn nhà trọn gói đang được nhiều gia đình chọn để mọi thứ gọn gàng và thuận tiện hơn.

Khi nhà xuống cấp hoặc cần được làm mới, đa số chủ nhà thường tự mình đảm nhận việc sơn sửa. Tuy nhiên, cách làm này tiềm ẩn không ít rủi ro: mua nhầm sơn kém chất lượng, tính toán sai khối lượng vật tư hay gặp khó khăn khi thuê riêng từng nhóm thợ (thợ sơn, thợ chống thấm, thợ dọn dẹp). Không ít người chia sẻ rằng, chỉ riêng việc so sánh bảng giá và thương lượng tiến độ giữa các đội thợ đã khiến họ “ngán ngẩm”.

Sơn nhà trọn gói là giải pháp toàn diện, giúp người dân tránh được những vấn đề “đau đầu”.

Ảnh: Alo Việc Nhà.

Chú Nguyễn Văn Long, ngụ tại phường Bình Thạnh (TP.HCM), kể lại trải nghiệm của mình: “Năm ngoái tôi tự đi mua sơn, rồi thuê từng nhóm thợ khác nhau. Đội thợ này làm chưa xong thì đội kia đến trễ, sơn còn thì dư mà chỗ khác lại thiếu. Vừa mệt, vừa tốn kém vì phải sửa đi sửa lại. Từ đó tôi mới thấy, nếu có dịch vụ trọn gói thì khỏe hơn nhiều, đỡ phải đau đầu”.

Theo thống kê từ Alo Việc Nhà - đối tác dịch vụ sơn nhà trọn gói uy tín tại TPHCM, tỷ lệ Khách hàng lựa chọn hình thức thi công sơn nhà trọn gói đã tăng khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này phản ánh xu hướng người tiêu dùng đang dần ưu tiên tính chuyên nghiệp, đồng nhất và sự minh bạch trong quá trình thi công thay vì tự thân thực hiện mọi khâu.

Xu hướng chọn dịch vụ trọn gói thay vì tìm từng đội thợ sơn nhà riêng lẻ đang trở nên thịnh hành. Ảnh: Alo Việc Nhà.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Alo Việc Nhà là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây dựng đã phát triển dịch vụ sơn nhà trọn gói chuyên nghiệp , triển khai toàn diện từ khâu tư vấn, khảo sát, cung cấp vật tư đến thi công và dọn vệ sinh sau hoàn thiện. Toàn bộ vật liệu sơn được chọn lọc từ các thương hiệu uy tín, màu sắc bền đẹp và an toàn cho sức khỏe. Đại diện công ty, ông Lương Quốc Hội khẳng định: “Chúng tôi thấu hiểu ‘nỗi khổ’ của khách hàng khi phải tự mình giải quyết từng khâu. Dịch vụ sơn nhà trọn gói Alo Việc Nhà minh bạch về nguồn gốc sơn, liên kết đội thợ tay nghề cao. Mọi việc đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp, Khách hàng chỉ cần nghiệm thu và nhận bàn giao không gian sống mới”.

Dịch vụ sơn nhà trọn gói Alo Việc Nhà được triển khai rộng khắp tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận và đã nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực từ Khách hàng. Anh Ngô Anh Vũ (35 tuổi, ngụ tại phường Bến Thành), đánh giá: “Tôi rất hài lòng vì mọi thứ được lo chu toàn và chi phí rất hợp lý. Quan trọng là tôi không phải đi mua sơn hay thuê thợ lặt vặt nữa, sự tiện lợi này là điều tôi đánh giá cao nhất”.

Tiếp cận giải pháp sơn nhà trọn gói dễ dàng hơn thông qua Alo Việc Nhà, đối tác tin cậy của nhiều gia đình. Ảnh: Alo Việc Nhà.

Alo Việc Nhà thành lập từ năm 2011, hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa, thi công dân dụng và công trình công nghiệp. Dịch vụ sơn nhà trọn gói được triển khai cho cả nội thất và ngoại thất của nhà phố, biệt thự, căn hộ, văn phòng, nhà xưởng hay khu công nghiệp. Hiện dịch vụ sơn nhà trọn gói của Alo Việc Nhà được triển khai rộng khắp tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An... Đơn vị là đối tác có đội ngũ thợ lành nghề, áp dụng quy trình thi công khoa học và sử dụng sơn chính hãng, góp phần mang lại hiệu quả lâu dài cho công trình. Alo Việc Nhà hướng đến giải pháp tiết kiệm, bền vững và an toàn cho Khách hàng tại TP HCM cũng như các tỉnh lân cận.

Đối tác dịch vụ sơn nhà trọn gói Alo Việc Nhà có hơn 14 năm kinh nghiệm và được nhiều khách hàng tin dùng.

Với định hướng “Tiết kiệm – Bền vững – An toàn”, Alo Việc Nhà đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực thi công và hoàn thiện nhà ở tại TP HCM và các tỉnh lân cận mang đến trải nghiệm dịch vụ đồng bộ và tối ưu cho khách hàng.