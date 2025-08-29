Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thúc đẩy phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số

{title}
{publish}
{head}
7 tháng năm 2025, tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), góp phần thay đổi diện mạo vùng khó khăn.
Hội viên các hội, đoàn thể Mặt trận Tổ quốc xã Thung Nai tích cực hỗ làm nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.
Năm 2025, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho tỉnh là 1.104.697 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 635.494 triệu đồng, vốn sự nghiệp 469.203 triệu đồng. Vốn đầu tư công được phân bổ cho các dự án trọng điểm: Giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (65.073 triệu đồng); sắp xếp dân cư (125.340 triệu đồng); đầu tư hạ tầng thiết yếu (376.685 triệu đồng); phát triển giáo dục đào tạo (35.732 triệu đồng); bảo tồn văn hóa gắn với du lịch (32.664 triệu đồng). Vốn sự nghiệp tập trung vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp (117.850 triệu đồng), giáo dục (62.549 triệu đồng), bảo tồn văn hóa (87.398 triệu đồng), y tế (12.370 triệu đồng), bình đẳng giới (15.790 triệu đồng), truyền thông (37.047 triệu đồng)...
Ngoài ra, nguồn vốn ngân sách Trung ương kéo dài từ năm trước chuyển sang năm 2025 là 541.611 triệu đồng, gồm 102.146 triệu đồng vốn đầu tư và 439.465 triệu đồng vốn sự nghiệp.
Công tác giải ngân đạt kết quả tích cực. Đến 31/7/2025, vốn đầu tư công giải ngân 406.294 triệu đồng, đạt trên 55% kế hoạch, dự kiến cuối năm hoàn thành 100%. Vốn sự nghiệp giải ngân 165.137 triệu đồng, đạt 18,26%, dự kiến cả năm khoảng 85%. Nguồn vốn ngân sách địa phương 4.388 triệu đồng, đã giải ngân hơn 52%, dự kiến cuối năm đạt 100%.
Để đạt được kết quả này, tỉnh đã kịp thời ban hành nghị quyết chuyên đề, đề án thực hiện Chương trình; kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; đồng thời chủ động ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế.
Nhờ đó, vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nhiều công trình dân sinh hoàn thành; mô hình sản xuất, chăn nuôi phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững; giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; bản sắc văn hóa tiếp tục được bảo tồn, gắn với phát triển du lịch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Hồng Duyên
baophutho.vn Thực hiện Dự án 2 “Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sắp xếp ổn định dân cư” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển...
baophutho.vn An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia và tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni giành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm...
baophutho.vn Thực hiện Dự án 5 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã...
baophutho.vn Thực hiện Dự án 3 “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo...
baophutho.vn Bằng nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ và sự chung tay, góp sức của địa phương, những ngày này trên các thôn...
baophutho.vn Những năm gần đây, cùng với nhịp sống hiện đại, quá trình đô thị hoá, tiếng nói và chữ viết dân tộc Mường đang dần mai một. Việc bảo tồn, lan...
baophutho.vn Ngày 13/8, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các tỉnh, thành phố tổng kết đánh...