Sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam và cũng là mốc khởi đầu quan trọng hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045).

Đây là nhận định của ông Ngụy Vi, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam, Trưởng ban Việt ngữ - Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Chuyên gia Ngụy Vi cho rằng, 40 năm thực hiện đổi mới và mở cửa, tư tưởng đổi mới đã trở thành tư tưởng chỉ đạo quan trọng cho sự phát triển toàn diện của Việt Nam.

Ông Ngụy Vi nhấn mạnh, những năm gần đây, công cuộc cải cách của Việt Nam tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Dẫn chứng các kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, từ , kinh tế, thương mại..., chuyên gia nhấn mạnh, những thành tựu đó đã củng cố mạnh mẽ vị thế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để Đảng lãnh đạo đất nước hiện thực hóa hai mục tiêu “100 năm”. Về quyết tâm tiếp tục đổi mới của Đảng, ông Ngụy Vi nhấn mạnh đây là bước phát triển quan trọng của lý luận đổi mới.

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn “bứt phá tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Trong hành trình này, Việt Nam vẫn đối mặt không ít thách thức. Tuy nhiên, theo chuyên gia, có thể tin tưởng rằng, kiên định con đường đổi mới và mở cửa đúng đắn, Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành hai mục tiêu “100 năm”.

Nhà báo Gaston Fiorda của Đài Phát thanh quốc gia Argentina, chuyên gia lâu năm về Việt Nam nhận định: Trong 5 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu kinh tế-xã hội đáng khâm phục, nhất là trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều cú sốc nghiêm trọng. Theo ông Fiorda, việc Việt Nam duy trì ổn định chính trị-xã hội và bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong điều kiện toàn cầu đầy bất định cho thấy năng lực điều hành hiệu quả của Đảng và Nhà nước. Chuyên gia Argentina đặc biệt nhấn mạnh kết quả kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, tăng trưởng đạt mức cao, nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á. Những kết quả này phản ánh việc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển.

Từ góc nhìn của một trí thức người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, Luật sư Đặng Chiến Thắng cho rằng, Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa tổng kết những thành tựu đã đạt được, mà còn đặt nền móng cho những bước chuyển mình mang tính chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới. Về kỳ vọng của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đối với Đại hội Đảng lần thứ XIV, Luật sư Đặng Chiến Thắng bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi trước việc Đảng đã có những định hướng rõ ràng, cởi mở hơn đối với phát triển kinh tế-tư nhân.

Sau nhiều năm hoạt động văn hóa, nghệ thuật và gắn bó với cộng đồng người Việt tại Pháp, bà Hoàng Thu Trang, người sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành Art Space cho rằng: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cần tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của văn hóa, coi đây là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững đất nước ở giai đoạn mới. Bà kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những định hướng rõ ràng, lâu dài trong việc đầu tư cho các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, nội dung số, lễ hội văn hóa, nghệ thuật công cộng, gắn với truyền thông hiện đại; đồng thời khuyến khích các mô hình văn hóa phi thương mại, dự án cộng đồng và sáng kiến của người trẻ...

Theo nhandan.vn