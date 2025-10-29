Sự thật về cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam”

Nguyễn Hữu Chánh, một đối tượng khủng bố cùng một số tổ chức phản động lưu vong đã ra mắt cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam”; ráo riết tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá để lôi kéo người tham gia. Vậy thực chất cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” là gì?

1. Từ tháng 3/2025, Nguyễn Hữu Chánh, đối tượng cầm đầu tổ chức “Đảng dân tộc Việt Nam” liên kết số đối tượng cầm đầu các hội, nhóm, tổ chức chống đối ở nước ngoài bí mật tổ chức nhiều buổi họp tại California (Mỹ) để thảo luận, ý đồ thành lập cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam”.

Cái gọi là “Hội đồng quốc dân Việt Nam” thực chất là hoạt động chống phá Việt Nam của các đối tượng sống lưu vong.

Thành phần tham gia sáng lập “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân” là số cầm đầu “Đảng dân tộc Việt Nam” gồm: Nguyễn Huy Vũ, “Chủ tịch Phong trào duy tân” tại Na Uy; Dương Đại Hải, “Tổng liên đoàn lao công Việt Nam hải ngoại” tại Mỹ; Phạm Đức Hậu, Phó chủ tịch “Việt Nam Cộng hòa Foundation” tại Mỹ; Hoa Thế Nhân, đối tượng cầm đầu “Dân xã đảng” tại Mỹ; Trần Văn Sơn, Phó Tổng thư ký “Liên minh dân tộc Việt Nam” tại Đức; Nguyễn Vãn Đài, cầm đầu “Hội anh em Dân chủ”; Trần Văn Sơn, Lê Quang Thành (trú tại Đức); Vũ Minh, linh mục tại Colorado, Mỹ; Trần Vân Đông (trú tại Canada); Nguyễn Sơn Hà (trú tại Úc) do “Đảng dân tộc Việt Nam” của Nguyễn Hữu Chánh phụ trách nhằm thúc đẩy hình thành một tổ chức chính trị có khả năng đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam ở bên ngoài. “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân” này sử dụng số thành viên và các kênh truyền thông (Facebook, Youtube...) của “Đảng dân tộc Việt Nam” để hỗ trợ hoạt động tuyên truyền.

Ngày 27/4, Liên minh dân tộc Việt Nam của Nguyễn Hữu Chánh cùng với Việt Tân và một số cá nhân, tổ chức phản động lưu vong đã tổ chức một buổi họp báo trực tuyến để ra mắt cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam”. Các đối tượng tham gia vào cuộc họp trực tuyến đều thuộc các tổ chức phản động cũ đã từng bị xử lý...

Đầu tháng 8/2025, sau khi thống nhất về việc thành lập nhen nhóm phản động “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam”, các đối tượng dự định tổ chức chương trình “Tìm hiểu và giới thiệu về Hội đồng quốc dân Việt Nam”. Sau đó, từ ngày 3 - 7/9, các đối tượng tổ chức ra mắt tổ chức với phương pháp đấu tranh “bất bạo động” tại California (Mỹ).

Sau đó, các đối tượng cầm đầu Ủy ban vận động này rêu rao rằng, đây sẽ là hội nghị lập hiến để thông qua “điều lệ”, “nghị trình” biểu quyết và ra mắt dân sự... Không dừng lại ở đó, để phô trương thanh thế, lôi kéo người tham gia, vẫn “bổn cũ soạn lại”, Nguyễn Hữu Chánh huyênh hoang có mối quan hệ thân thiết với chính giới Mỹ, có thể tác động để cấp giấy tờ đi lại cho các thành viên của “hội đồng” dưới dạng “hộ chiếu toàn cầu”...

2. Muốn hiểu được bản chất của cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” này, có lẽ trước hết phải biết rõ đối tượng cầm đầu - Nguyễn Hữu Chánh là ai và những kẻ tham gia vào “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” là những người như thế nào.

Trước đó, vào đầu thập niên 90, hệ thống XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã, các đối tượng phản động lưu vong nhận định đây là thời cơ tốt nhất để thành lập các tổ chức chính trị đối lập nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với âm mưu, ý đồ đó, ngày 30/4/1995, Nguyễn Hữu Chánh cùng một số đối tượng sống lưu vong ở Mỹ tuyên bố thành lập tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu.

Để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn từ Mỹ về Thái Lan, Campuchia tuyển chọn lực lượng, huấn luyện đồng bọn cách chế tạo và sử dụng bom mìn, phương tiện gây nổ. Chúng chọn các mục tiêu Đài Hoa Sen, tượng đài Bác Hồ tại TP Hồ Chí Minh, cầu Tân An - Long An, cầu Bắc Mỹ Thuận và một số trạm hạ thế của đường dây 500KV làm mục tiêu đánh phá.

Trước Tết Nguyên đán 1997, Chánh chỉ đạo Lê Hưng, thiếu tá phi công Mỹ đã nghỉ hưu tìm mua loại máy bay thể thao CESNA để đưa vào Campuchia đợi thời cơ bay vào trong nước rải truyền đơn. Tuy nhiên, Lê Hưng bị FBI bắt, phạt tù về tội mua bán linh kiện động cơ máy bay trái phép. Sau đó, Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục cử nhiều toán, mỗi toán từ 3 - 5 tên từ Thái Lan, Campuchia mang theo chất nổ, mìn, lựu đạn và các phương tiện gây nổ khác về Việt Nam hoạt động khủng bố nhưng bị ta ngăn chặn bắt giữ hàng chục tên, thu giữ chất nổ, kíp nổ, lựu đạn và bộ đồng hồ điều khiến nố từ xa, nhiều dây cháy chậm...

Tháng 3/1999, Chánh cử toán Trận Văn Đức, Hưỳnh Bửu Lân... mang theo mìn, chất nổ về Việt Nam để gây nổ khủng bố ở Cần Thơ, Đồng Tháp. Tháng 4/1999, Chánh cử các toán Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tý và 6 tên khác; toán Sơn Tâm, Danh Hưởng; toán Chăn Khưu, Tô Văn Hồng mang theo thuốc nổ, mìn và phương tiện gây nổ khác để đánh phá, khủng bố tại các trung tâm công viên, vườn hoa, bưu điện, các tượng đài, Dinh Thống nhất ở các địa bàn Cần Thơ, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 12/1999 đến 2/2000, Nguyễn Hữu Chánh đã cử các tên Huỳnh Anh Trí, Huỳnh Anh Tú, Nguyễn Ngọc Phương, Văn Ngọc Hiến, Lê Ngọc Anh Tuấn, Lý Ngọc Hà, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Vận, Trần Kim Hương, Đỗ Văn Thái, Trân Hoàng Giang mang theo 25kg thuốc nố, 25 kíp nố, dây cháy chậm, 2 bộ điều khiến nổ từ xa để khủng bố ở Cần Thơ, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh.

Sau vụ đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan không thành, Nguyễn Hữu Chánh giao cho Nguyễn Tấn Vinh cùng 2 tên khác tiền hành đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines nhân dịp Quốc khánh 2/9/2001. Nguyễn Tấn Vinh và đồng bọn chưa kịp thực hiện thì bị cảnh sát Philippines phát hiện, bắt giữ, thu giữ hóa chất Ammonium Nitrate (dùng để chế tạo thuốc nổ), dây cháy chậm bình ắc quy, các giấy tờ giới thiệu tính năng, tác dụng của một số điện thoại Nokia cùng một tâm thư của Nguyễn Hữu Chánh kêu gọi số phản động người Việt về nước hoạt động lật đổ chính quyền.

Trong dịp SEA Games 22 (năm 2003), “Chính phủ Việt Nam tự do” chủ trương gây nổ ngay tại Trung tâm Hà Nội, thuê xe thiết giáp hoặc xe ủi, xe vận tải lớn nhằm ủi sập cửa Dinh Độc Lập... Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Nguyễn Hữu Chánh đều bị ta phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để xảy ra khủng bố, phá hoại dịp SEA Games 22.

Năm 2005, Nguyễn Hữu Chánh tổ chức phát động chiến dịch “Tổng nổi dậy”, lập ra “Hội đồng cách mạng cứu quốc” tổ chức đưa lực lượng, phương tiện vào trong nước để tiếp tục hoạt động khủng bố, phá hoại. Chánh đã tổ chức cho đồng bọn sử dụng thiết bị phát sóng hiện đại để phá hệ thống phát thanh, hệ thống điều khiển máy bay gây hoang mang, uy hiếp tinh thần và ảnh hưởng xấu trong quần chúng nhân dân.

Trong giai đoạn này, Cơ quan điều tra đã bắt khởi tố 14 bị can về tội khủng bố, trong đó có các Việt kiều gồm: Huỳnh Bích Liên, Lê Văn Bình, Cao Trí, Nguyễn Thương Cúc, Cùng với hoạt động phá hoại trong nước, ở bên ngoài, bọn Chánh còn chủ trương thực hiện kế hoạch bắt cóc cán bộ ngoại giao, đánh bom các Đại sứ quán, Tổng lãnh sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Do liên tục bị thất bại trong các kế hoạch hoạt động manh động, phá hoại, đặc biệt là sau khi chiến dịch “Tổng nổi dậy” (năm 2005) thất bại và sau khi Nguyễn Hữu Chánh bị bắt ở Hàn Quốc (năm 2006), các hoạt động của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” hầu như tê liệt, nội bộ mâu thuẫn, chia rẽ sâu sắc. Năm 2011, Nguyễn Hữu Chánh và “Chính phủ Việt Nam tự do “tổ chức”đại hội“lần thứ 8 để củng cố, lấy lại uy tín cho tổ chức, Nguyễn Hữu Chánh nhấn mạnh chủ trương”không sử dụng bạo lực" để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam cho phù hợp với tình hình chống khủng bố trên thế giới.

Vào thời điểm đất nước diễn ra sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCH Việt Nam; chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, việc ra mắt cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” thực chất là “chiêu trò” mới của Nguyễn Hữu Chánh và các tổ chức phản động lưu vong nhằm mục tiêu xoá bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Với việc ra mắt, “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” này có nhiệm vụ kêu gọi, vận động các đối tượng, tổ chức phản động trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài câu kết với nhau để “công khai hình thành” tổ chức chính trị đối lập nhằm hoạt động chống phá Việt Nam.

Tham gia vào tổ chức này, còn có Nguyễn Văn Đài, một số đối tượng sống ở Canada... Có lẽ, chỉ nhìn vào thành phần tham gia, cho thấy rõ bản chất của cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam”. Bởi thực tế, bao năm qua ý đồ và mục đích của Chánh vẫn không thay đổi...

