Tắm hồ Đồng Chanh, một thiếu niên bị đuối nước tử vong

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 15 giờ 15 phút chiều nay - 18/8, đã xảy ra vụ đuối nước tại hồ Đồng Chanh, xã Lương Sơn, làm một thiếu niên tử vong.

Nạn nhân là N.H.H, sinh năm 2009, thường trú tại thôn Cố Thổ, xã Lương Sơn. H cùng nhóm bạn đi tắm hồ Đồng Chanh, lúc đầu nổi nhưng sau khoảng 2 phút bị chìm dưới nước. Các bạn trong nhóm đã đến cứu nhưng không được, nên lên bờ kêu cứu người dân trong khu vực.

Nghe tiếng hô hoán, người dân sống gần hồ đã đến ứng cứu; khoảng 10 phút sau vớt được nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu, nhưng H đã tử vong.

Hồ Đồng Chanh tại xã Lương Sơn - nơi xảy ra vụ đuối nước.

Hồ Đồng Chanh là nơi thu hút nhiều người, nhất là vào dịp nghỉ hè đến tham quan, tắm mát. Tuy nhiên, trước việc liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo “cấm tắm”. Song nhiều thanh thiếu niên vẫn đến tắm, nguy cơ xảy ra đuối nước cao khi không có các biện pháp đảm bảo an toàn.

Trước đó, chiều ngày 10/4/2025, tại hồ Đồng Chanh đã xảy ra vụ đuối nước làm một thanh niên sinh năm 2000 tử vong, ngày 11/4, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy thi thể. Ngày 31/8/2024, cũng tại nơi đây, một vụ đuối nước đã cướp đi sinh mạng của thiếu niên sinh năm 2009.

