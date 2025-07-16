Tận hưởng kỳ nghỉ đẳng cấp tại những resort đắt giá bậc nhất miền Trung

Miền Trung Việt Nam là nơi quy tụ hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất, đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng. Nếu bạn đang tìm kiếm những điểm đến sang trọng, tiện nghi và gần gũi với thiên nhiên thì đừng bỏ qua danh sách mà Traveloka gợi ý.

Vùng đất giao thoa giữa thiên nhiên và nghỉ dưỡng cao cấp

Miền Trung nước ta là nơi hội tụ những yếu tố tự nhiên tuyệt vời: Bãi biển trải dài cát trắng, núi non hùng vĩ, rừng nhiệt đới xanh tươi và văn hóa bản địa đậm đà bản sắc. Với vị trí địa lý trải dài từ Quảng Bình đến Bình Thuận, miền Trung được xem là “thỏi nam châm” hút du khách trong nước và quốc tế.

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch kéo theo làn sóng đầu tư mạnh vào hệ thống nghỉ dưỡng, từ những resort boutique mang hơi thở bản địa đến chuỗi resort quốc tế đẳng cấp. Du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để tận hưởng các dịch vụ nghỉ dưỡng chuẩn 4-5 sao, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc trưng và tìm lại sự cân bằng giữa tinh thần và thể chất.

Nhờ vị trí thuận tiện, khí hậu ôn hòa và hạ tầng ngày càng hiện đại, du lịch nghỉ dưỡng tại miền Trung không còn là đặc quyền của giới thượng lưu mà đã trở thành lựa chọn phổ biến cho gia đình, cặp đôi, hội nhóm. Đặc biệt, khi đặt phòng qua nền tảng như Traveloka, du khách còn có cơ hội săn được nhiều ưu đãi hấp dẫn, tối ưu chi phí cho kỳ nghỉ trọn vẹn.

Gợi ý 4 resort miền Trung nổi bật, được du khách yêu thích

Avani Quy Nhơn Resort & Spa

Là một trong những resort Quy Nhơn được yêu thích nhất, Avani tọa lạc tại Bãi Dài - bãi biển hoang sơ và thơ mộng của tỉnh Bình Định. Resort 4 sao này nổi bật với kiến trúc hình bán nguyệt ôm trọn bể bơi trung tâm, lấy cảm hứng từ kiến trúc Việt cổ.

Với 63 phòng nghỉ đều có ban công hướng biển, Avani đem lại cảm giác thư thái tuyệt đối cho du khách. Các hạng phòng đều rộng rãi, tiện nghi và thiết kế tinh tế. Ngoài ra, Avani còn sở hữu nhà hàng TRE trên vách đá với thực đơn phong phú, trung tâm thể thao Avani Fit, khu vui chơi trẻ em Avani Kids và Anantara Spa thư giãn giữa rừng nhiệt đới. Đây là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Four Seasons Resort The Nam Hai

Không thể bỏ qua Four Seasons The Nam Hai, một trong những resort Hội An đẳng cấp quốc tế nằm trên bãi biển Hà My, cách phố cổ chỉ vài phút di chuyển. Resort mang phong cách thiết kế đồng quê kết hợp cổ điển Á Đông, tạo nên không gian yên bình, sang trọng và vô cùng riêng tư.

Hệ thống biệt thự tại đây đa dạng từ 1 đến 5 phòng ngủ, nhiều căn có hồ bơi riêng và tầm nhìn trực diện biển. Dịch vụ cao cấp bao gồm in-villa dining 24/24, 3 hồ bơi tràn viền, spa dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ, cùng chuỗi nhà hàng như Lá Sen, The Bar, Beach Bar phục vụ món ăn Việt – Âu tinh tế. Đây là điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật, nghỉ dưỡng gia đình hoặc hội họp đẳng cấp.

Banyan Tree Lăng Cô

Thuộc thôn Cù Dù (Lộc Vĩnh, Huế), Banyan Tree Lăng Cô là resort 5 sao mang đậm tinh thần cung đình Huế cổ. Kiến trúc tại đây là sự kết hợp giữa nét hoài cổ Việt Nam với tiện nghi hiện đại, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên như gỗ, gốm, đá để tạo cảm giác mộc mạc nhưng sang trọng.

Resort sở hữu các biệt thự đa dạng như biệt thự cạnh đồi hướng biển, biệt thự đầm phá, biệt thự khỏe mạnh và biệt thự Lagoon - tất cả đều có hồ bơi riêng, không gian mở và view thiên nhiên tuyệt đẹp. Du khách có thể tận hưởng các dịch vụ như spa, yoga, sân golf chuẩn quốc tế và bữa sáng nổi độc đáo. Banyan Tree còn có nhiều lựa chọn ẩm thực đặc sắc như nhà hàng Azura (ẩm thực Ý), Saffron (Thái), The Water Court (Việt Nam) cùng dịch vụ tổ chức tiệc cưới và hội nghị chuyên nghiệp.

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Tọa lạc tại đường Trường Sa, Hyatt Regency Danang là khu nghỉ dưỡng 5 sao do tập đoàn Hyatt (Mỹ) đầu tư, nằm sát bãi biển Non Nước và gần danh thắng Ngũ Hành Sơn. Resort được thiết kế với cảm hứng từ Ngũ hành, kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và tinh thần Á Đông.

Hyatt nổi bật với 5 hồ bơi ngoài trời, trong đó có khu cầu trượt nước dành cho trẻ em và hồ bơi VIP riêng biệt. Hệ thống nhà hàng đa dạng như Pool House (ẩm thực Việt - Á - Âu), Green House (ẩm thực Địa Trung Hải) và Beach House bên bãi biển. Ngoài ra còn có spa trị liệu phong cách Bali, khu vui chơi trẻ em, và phòng hội nghị 900m2 sức chứa tới 250 khách - lý tưởng cho cả nghỉ dưỡng và sự kiện doanh nghiệp.

Miền Trung không chỉ là nơi bạn đến, mà là nơi bạn muốn quay về. Hãy để kỳ nghỉ dưỡng của bạn bắt đầu bằng một lựa chọn hoàn hảo ngay trên Traveloka.