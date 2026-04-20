Tân Thanh Container tại VWAS 2026: Giải pháp vận tải tối ưu cho doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Kho vận và Tự động hóa Việt Nam (VWAS 2026), Tân Thanh Container khẳng định vị thế bằng việc giới thiệu hệ sinh thái giải pháp vận tải toàn diện. Đặc biệt, khách hàng ghé thăm gian hàng sẽ nhận ngay ưu đãi Voucher lên đến 5.000.000 VNĐ, cùng cơ hội tiếp cận những chiến lược tối ưu hóa chuỗi cung ứng hiện đại hiện nay.

VWAS 2026: Điểm đến của công nghệ kho vận hiện đại

Triển lãm Vietnam Warehousing & Automation Show (VWAS 2026) là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, tập trung vào các giải pháp hạ tầng, kho bãi và tự động hóa. Diễn ra tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương, triển lãm là nơi quy tụ những tên tuổi lớn trong ngành Logistics.

Năm nay, Tân Thanh Container tham dự với vai trò là nhà cung cấp giải pháp thiết bị vận tải hàng uy tín tại ViệtNam. Chúng tôi mang đến VWAS 2026 một cái nhìn toàn cảnh về cách mà sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí chính xác và quản trị thông minh có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm.

Tập trung giới thiệu giải pháp vận tải toàn diện

Thay vì những hoạt động trình diễn bề nổi, Tân Thanh tập trung vào việc tư vấn và giới thiệu các gói giải pháp thực tế, giải quyết trực tiếp các "điểm nghẽn" mà doanh nghiệp đang gặp phải trong khâu vận chuyển và lưu kho.

Tại gian hàng L3 & L6, các chuyên gia của Tân Thanh sẽ giới thiệu sâu về:

1. Giải pháp tối ưu hóa tải trọng với Sơ mi rơ moóc thế hệ mới

Chúng tôi giới thiệu các dòng xe được thiết kế chuyên biệt cho từng loại địa hình và mặt hàng tại Việt Nam. Giải pháp của Tân Thanh giúp doanh nghiệp vận tải tăng tối đa khối lượng hàng hóa chuyên chở trong khi vẫn đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tải trọng của Bộ Giao thông Vận tải.

2. Giải pháp lưu trữ linh hoạt với Container kho và Container lạnh

Trong bối cảnh chi phí xây dựng kho bãi cố định ngày càng tăng cao, giải pháp sử dụng container làm kho di động của Tân Thanh mang lại sự linh hoạt tuyệt đối. Chúng tôi giới thiệu các phương án lắp đặt, bảo trì và vận hành hệ thống container lạnh giúp bảo quản nông sản, thực phẩm và dược phẩm tối ưu, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy.

3. Giải pháp tài chính và dịch vụ hậu mãi chiến lược

Tân Thanh không chỉ bán sản phẩm, chúng tôi giới thiệu mô hình hợp tác bền vững. Từ các giải pháp cho thuê container ngắn hạn/dài hạn đến dịch vụ bảo trì lưu động 24/7 trên toàn quốc, tất cả đều nhằm mục tiêu giúp khách hàng giảm thiểu thời gian “xe nằm bãi” và tối đa hóa lợi nhuận.

Ưu đãi đặc biệt: Tặng Voucher lên đến 5.000.000 VNĐ

Để hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường năng lực vận tải trong giai đoạn kinh tế mới, Tân Thanh triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất tại sự kiện:

Tặng ngay Voucher trị giá lên đến 5.000.000 VNĐ cho khách hàng tham quan gian hàng (*Điều kiện và điểu khoản áp dụng)

Voucher này là món quà thiết thực giúp quý đối tác giảm trực tiếp chi phí đầu tư khi mua mới các dòng sơ mi rơ moóc hoặc sử dụng các dịch vụ container tại Tân Thanh. Đây là nỗ lực của chúng tôi trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức chi phí, hướng tới sự phát triển bền vững.

Tại sao doanh nghiệp nên gặp gỡ đội ngũ Tân Thanh tại triển lãm?

- Tư vấn chuyên sâu 1-1:Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Tân Thanh sẽ trực tiếp phân tích bài toán vận tải của riêng doanh nghiệp bạn để đưa ra giải pháp phù hợp nhất về cả kỹ thuật lẫn ngân sách.

- Tiếp cận báo giá ưu đãi:Chỉ duy nhất trong thời gian diễn ra triển lãm, các gói giải pháp sẽ được áp dụng mức giá và chính sách chiết khấu đặc biệt.

- Cập nhật tiêu chuẩn ngành:Chúng tôi chia sẻ những thông tin mới nhất về tiêu chuẩn container quốc tế và các xu hướng xe đầu kéo, rơ moóc giúp doanh nghiệp đi trước đón đầu.

Thông tin tham dự

Tân Thanh Container trân trọng kính mời Quý khách hàng, Quý đối tác dành thời gian ghé thăm gian hàng của chúng tôi để cùng thảo luận về những cơ hội hợp tác mới.

- Sự kiện:Vietnam Warehousing & Automation Show 2026 (VWAS 2026).

- Thời gian:Từ ngày 22/04 đến ngày 24/04/2026.

- Địa điểm:Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, Thành phố mới Bình Dương (theo địa chỉ cũ trước sáp nhập).

- Vị trí gian hàng: L3 & L6 .

- Chi tiết tại: vwa26.tanthanhcontainer.com

Với tâm thế là người bạn đồng hành tin cậy, Tân Thanh Container cam kết mang đến những giải pháp thực tế, hiệu quả và giá trị nhất cho cộng đồng Logistics Việt Nam.

Hãy đến với gian hàng L3 & L6 để nhận ngay Voucher 5 triệu đồng và tìm thấy lời giải cho bài toán vận tải của bạn!