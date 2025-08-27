Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật

Nghị quyết số 27 ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã xác định nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong đó mục tiêu đến năm 2030 việc thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội và yêu cầu thực hiện PBGDPL bằng các hình thức, biện pháp phù hợp. Trước nhiệm vụ đó, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác GDPBPL đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao tặng sách pháp luật cho các địa phương.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, hàng năm Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL. Nổi bật như: Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL giai đoạn 2025- 2030”; Triển khai tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục Chỉ thị số 32 ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ- TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW của Ban Bí thư...

Sở tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác PBGDPL; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật báo cáo viên pháp luật, lãnh đạo UBND cấp xã, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở...

Nội dung PBGDPL trọng tâm hằng năm được xác định theo nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, tập trung vào các luật, văn bản dưới luật mới được thông qua hoặc ban hành; các quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các sự kiện chính trị, pháp lý lớn của tỉnh, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật phục vụ cho các đợt cao điểm theo chủ đề như: Ngày Pháp luật; Tháng hành động phòng, chống ma tuý; Tháng an toàn giao thông; Tháng Công nhân; Tháng Thanh niên...

Sở Tư pháp phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trong các trường học.

Với mục tiêu đưa pháp luật đến tận người dân ở cơ sở, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh, Sở Tư pháp đã đa dạng hóa các hình thức PBGDPL theo hướng linh hoạt, phù hợp từng đối tượng, địa bàn. Đặc biệt chú trọng địa bàn các xã vùng cao, miền núi, nơi tập trung đồng bào dân tộc thiểu số để áp dụng hình thức PBGDPL phù hợp, nâng cao hiệu quả, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng mục tiêu nâng cao dân trí về pháp luật.

Bên cạnh phương thức truyền thống như phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật, đề cương tuyên truyền, sách hỏi - đáp pháp luật, bản tin pháp luật..., các hình thức PBGDPL hiện đại được đẩy mạnh, như: Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; tư vấn pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình; đối thoại chính sách, hội nghị trực tuyến; ứng dụng website, mạng xã hội... Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được chú trọng. Sở kiện toàn Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ; Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ; phối hợp với Báo và PTTH tỉnh xây dựng các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về ngành Tư pháp, về pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp; xây dựng tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường.

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 được tổ chức hằng năm là điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của Sở Tư pháp. Sở đã ban hành kế hoạch, công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền địa phương hướng dẫn về nội dung và hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Trong các tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật, nhiều hoạt động được tổ chức như: Biên soạn nội dung tuyên truyền pháp; trao tặng sách pháp luật cho các địa phương bổ sung vào “Tủ sách pháp luật” ...

Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả công tác dân vận; sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần với người dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Lệ Oanh