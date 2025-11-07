Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm không khí

Trong quá trình đô thị hóa và các hoạt động phát triển năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng môi trường không khí. Xuất phát từ thực tiễn, tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm soát, phòng ngừa và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí vào các tháng cuối năm 2025. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Nhằm chủ động trong tổ chức, triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, tại Công văn số 6925/BNNMT-MT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm soát các nguồn phát sinh khí thải, bụi từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động, ảnh hưởng đến môi trường không khí.

Tỉnh Phú Thọ tăng cường cải tạo hạ tầng đô thị, trồng nhiều cây xanh, tạo không gian xanh mát, bảo vệ môi trường sống

Trên địa bàn Phú Thọ (cũ) có 20 trạm quan trắc khí thải tự động và 1 trạm quan trắc không khí xung quanh. Hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn được duy trì thường xuyên tại các địa phương trong tỉnh, chú trọng quan trắc tác động ở các khu vực đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề, nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp. Cùng với đó, giai đoạn 2021-2025, mỗi quý thực hiện quan trắc môi trường không khí tại 141 vị trí đại diện cho các khu vực chịu ảnh hưởng bởi hoạt động công nghiệp, đô thị, dịch vụ, làng nghề để có cơ sở, dữ liệu đánh giá diễn biến môi trường không khí, tạo hệ thống dữ liệu môi trường nền có tính liên tục nhằm quản lý hiệu quả chất lượng môi trường không khí. Thực hiện lấy mẫu, phân tích 141 điểm quan trắc môi trường không khí với tần suất 4 lần/năm nhằm theo dõi, phát hiện và dự báo các khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm môi trường không khí để có biện pháp kiểm soát, xử lý kịp thời. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao thông, cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh.

Tại Hòa Bình (cũ) theo đánh giá chất lượng môi trường không khí dựa vào kết quả quan trắc định kỳ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại 71 điểm đại diện cho 7 khu vực trên địa bàn giai đoạn 2016-2022 và số liệu quan trắc bổ sung trong tháng 11-12/2023, có 5 trạm quan trắc khí thải tự động của các cơ sở. Do hạn chế, thiếu các số liệu quan trắc từ tháng 1-7 hằng năm, thêm vào đó là số liệu quan trắc mới mang tính chất thời điểm nhất định trong ngày, trong tháng..., nên chưa đưa ra được bức tranh tổng thể về diễn biến chất lượng môi trường không khí tại tất cả các thời điểm.

Tuy nhiên, với số liệu quan trắc hiện có đã cho thấy chất lượng không khí của Hòa Bình (cũ) có sự biến động giữa các khu vực, theo từng năm và biến động theo mùa. Về cơ bản chất lượng không khí từ năm 2021 đến tháng 11/2023 tại hầu hết các khu vực tương đối ổn định, các thông số bụi TSP, PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, O3 tại nhiều khu vực quan trắc ít biến động, thấp hơn ngưỡng giá trị quy định của QCVN.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát môi trường đối với các cơ sở sản xuất tại các làng nghề tại khu vực Hoà Bình (cũ), yêu cầu thực hiện cam kết bảo vệ môi trường để đảm bảo không gây phát thải dẫn đến ô nhiễm môi trường. Các làng nghề đã thành lập các tổ tự quản, đội/nhóm tự nguyện; các hộ sản xuất tự nâng cao ý thức về bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường như: Trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường; lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường đối với các dự án tại các làng nghề từ lúc lập dự án đến xây dựng và đi vào sản xuất, góp phần làm cho môi trường làng nghề dần được cải thiện. Chất thải rắn sinh hoạt tại các làng nghề hiện nay đã được các tổ thu gom về các điểm tập kết và vận chuyển đến các nhà máy xử lý rác thải để xử lý theo quy định.

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình thường xuyên quét dọn vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường

Đối với địa bàn Vĩnh Phúc (cũ) đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/4/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng không khí. Để tăng cường kiểm soát chất lượng không khí, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã triển khai chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học; từ năm 2021 đến nay đã hỗ trợ người chăn nuôi với quy mô 16,3 triệu con gà, 250 nghìn con lợn, 3.150 con bò sữa và 1.900 con bò thịt với tổng số chế phẩm sinh học là 270.875kg, số lượng đệm lót là 1.710 tấn. Qua đó số lượng chất thải nông nghiệp được xử lý bằng đốt gây ô nhiễm môi trường đã giảm rõ rệt.

Đến nay, khu vực Vĩnh Phúc (cũ) đã đầu tư lắp đặt 6 trạm quan trắc môi trường tự động, trong đó có 3 trạm quan trắc không khí; đầu tư tăng cường năng lực trang thiết bị quan trắc phân tích môi trường; nâng cao trình độ, năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ này; tiếp tục đầu tư mở rộng các trạm quan trắc tự động và xây dựng cơ chế quản lý vận hành các hệ thống quan trắc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Đối với quan trắc khí thải tự động, hiện đã có 5 trạm của các cơ sở thuộc đối tượng đầu tư, lắp đặt, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thời gian tới, để tăng cường kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường, cần kết hợp các giải pháp từ cấp vĩ mô như quy hoạch đô thị, kiểm soát công nghiệp, đến các hành động cá nhân như sử dụng phương tiện công cộng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sức khỏe. Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên đi bộ, đi xe đạp, hoặc sử dụng phương tiện công cộng và xe điện. Xử lý rác thải đúng cách, không đốt rác bừa bãi. Theo dõi chỉ số chất lượng không khí, nâng cao nhận thức của người dân về tác động của ô nhiễm không khí và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống.

Đinh Tú