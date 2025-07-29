Tăng cường kiểm tra công tác hành nghề trong lĩnh vực y, dược cổ truyền

Nhằm siết chặt công tác quản lý hoạt động khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Huy Ngọc vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện các cá nhân, tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Tập trung kiểm tra các trường hợp quảng cáo, tự xưng là “thần y”, “lương y” nhưng không có trình độ chuyên môn, không được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc hoạt động tại các cơ sở chưa được cấp phép. Những cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đang sử dụng giấy phép hoạt động nhưng không có người phụ trách chuyên môn hợp pháp hoặc không đủ điều kiện hành nghề cũng sẽ được rà soát, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh. Trọng tâm là đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, giả danh hành nghề, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh – Truyền hình tỉnh sẽ phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và chính quyền địa phương để rà soát, kiến nghị xử lý các sai phạm trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số khác. Việc thông tin kịp thời những trường hợp vi phạm đến người dân cũng sẽ được đẩy mạnh, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế trong việc quản lý địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động khám chữa bệnh trái phép. Đồng thời, chính quyền cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và cách tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, hợp pháp.

Việc tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý hoạt động hành nghề y, dược cổ truyền lần này được kỳ vọng sẽ kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và củng cố niềm tin vào hệ thống y tế chính thống.

Lê Minh