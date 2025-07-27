Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hoạt động tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam để sang nước thứ ba

Thời gian gần đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã phát hiện một số vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích trung chuyển sang nước thứ ba, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép đang được lực lượng chức năng tăng cường triển khai quyết liệt.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện, ngăn chặn hoạt động tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, ngày 28/06/2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã rà soát, phát hiện 1 thiếu niên người Trung Quốc (Jiang Jin Peng, sinh năm 2010, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục trao trả công dân Trung Quốc cho lực lượng chức năng phía Trung Quốc

Qua làm việc, thanh niên này cho biết, do mong muốn tìm việc làm, nam thanh niên đã bị một nhóm người Trung Quốc trên mạng xã hội lừa gạt nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trên đường đi, các đối tượng nhiều lần thay đổi phương tiện, tuyến đường, đưa người này qua Việt Nam với ý đồ cho sang nước thứ ba (Campuchia) để tìm kiếm việc làm. Nhận thấy bản thân đang bị các đối tượng lừa đảo, Jiang Jin Peng đã bỏ trốn và liên hệ nhờ người thân ở Trung Quốc hướng dẫn đến địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ trú ngụ, sau đó được vận động đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ lời khai và xác minh thông tin Jiang Jin Peng cung cấp, nghi vấn người này là nạn nhân của tội phạm mua bán người, tuy nhiên chưa đủ tài liệu xác định đối tượng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc trao đổi Sở Ngoại vụ thông báo cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam, hỗ trợ liên hệ với gia đình của nạn nhân và phối hợp các cơ quan chức năng liên quan làm các thủ tục trao trả người nước ngoài về nước qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đoàn tụ với gia đình.

Ngày 11/7/2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục trao trả công dân Trung Quốc về nước

Trước đó, vào tháng 2/2025, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cũng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính và trục xuất đối với 1 trường hợp người Trung Quốc (Li Jin Hui, sinh năm 2004, cư trú tại tỉnh Tứ Xuyên) được một nhóm đối tượng đưa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia làm việc với hứa hẹn sẽ nhận mức lương cao. Qua đấu tranh, làm rõ 1 đối tượng trong đường dây đưa dẫn, chuyển Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàn, sinh năm 2001, thường trú tại xã Đạo Trù về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại khoản 1, Điều 348 – Bộ Luật hình sự.

Thời gian tới, hoạt động của các đường dây đưa dẫn người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép dự báo còn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi và lợi dụng triệt để mạng xã hội để hoạt động lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo, trong đó có việc lợi dụng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trung chuyển sang nước thứ ba, nạn nhân chủ yếu là số lao động trẻ, thanh niên mới lớn (bao gồm cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài) có mong muốn tìm kiếm việc làm trong khi nhận thức pháp luật và kinh nghiệm xã hội còn nhiều hạn chế.

Từ thực trạng trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo cho công dân Việt Nam và cả công dân nước ngoài nâng cao ý thức cảnh giác, không sa vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, tội phạm mua bán người. Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Thanh Phượng (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Phú Thọ)