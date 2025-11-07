Tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước cho 390 học viên

Sáng 7/11, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình (cũ), Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2025. Tham gia lớp tập huấn có 390 học viên là cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ và kiêm nhiệm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước từ các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Theo kế hoạch, trong thời gian 3 ngày (từ 7 – 9/11/2025), các học viên được các báo cáo viên Cục Lưu trữ và Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an trực tiếp truyền đạt 6 chuyên đề: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, quản lý văn bản và quản lý, sử dụng con dấu; Thể loại, thẩm quyền ban hành và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Hướng dẫn công tác thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Triển khai một số nội dung liên quan đến công tác văn phòng cấp uỷ.

Giảng viên truyền đạt các nội dung lớp tập huấn.

Lớp tập huấn còn dành thời gian cho phần thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc thực tế tại các cơ quan, đơn vị và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; thực hành công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ...

Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ bí mật Nhà nước và chuẩn hóa nghiệp vụ văn phòng cấp ủy trong toàn tỉnh.

Hương Lan