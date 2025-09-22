Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 22/9, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban phát biểu kết luận Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tính đến thời điểm báo cáo, phần lớn các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành và đang thực hiện theo kế hoạch. Còn 6 nhiệm vụ trọng tâm của 3 cơ quan được giao chủ trì đang thực hiện theo kế hoạch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì còn 04 nội dung; Văn phòng UBND tỉnh còn 01 nội dung; Văn phòng Tỉnh uỷ còn 1 nội dung).

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, thành viên Tiểu ban đã báo cáo về tiến độ chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao. Về công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao; tập luyện chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội và hướng tới chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Thông tri triệu tập Đại hội; thực hiện công tác đảm bảo hệ thống mạng cơ yếu, mạng công nghệ thông tin thông suốt an toàn phục vụ Đại hội. Đã tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống mạng cơ yếu, mạng công nghệ thông tin xong trước ngày 30/8/2025; phân công công chức, viên chức phục vụ tại Đại hội; tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội; xây dựng dự thảo Đề cương sơ lược cuốn Kỷ yếu Đại hội với Tiêu đề: “Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030” và các cơ sở vật chất, điều kiện khác phục vụ Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện rà soát, bố trí các Khách sạn (Mường Thanh, Sài Gòn - Phú Thọ và Trung tâm Hội nghị tỉnh) bố trí lưu trú, ăn nghỉ cho các đại biểu, khách mời; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy có phương án chuẩn bị trang thiết bị (bàn, nghế, âm thanh, trang trí..) của phòng đón tiếp khách; Trung tâm báo chí tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh; phương án bàn nghế Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký Đại hội; bục gỗ phục vụ nội dung ra mắt của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; đảm bảo điện, nước, vệ sinh tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh trong thời gian diễn ra đại hội; Chuẩn bị Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của Đoàn đại biểu dự Đại hội.

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ; kế hoạch đón, dẫn, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo Đại hội,...

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị

Các cơ quan khác như Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế... đã khẩn trương triển khai và hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Tổng biên tập Báo và PTTH Phú Thọ phát biểu về công tác tuyên truyền chuẩn bị Đại hội

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban đã ghi nhận sự chủ động của các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo về phương án trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm OCOP

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian còn lại không nhiều nên có nhiều việc cần khẩn trương hoàn thành. Do đó, từ nay cho đến khi tổ chức xong Đại hội, các sở, ban, ngành, địa phương phải tập trung cao điểm để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội. Cần chủ động rà soát những phần việc cần hoàn thành; tích cực trao đổi, phối hợp giữa các sở, ban, ngành để giải quyết công việc. Tất cả những công việc liên quan vướng mắc cần tập trung giải quyết, báo cáo Trưởng Tiểu ban để kịp thời có hướng triển khai, tháo gỡ.

Các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền người dân thực hiện việc treo cờ; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan bắt đầu từ ngày 25/9 tại các xã phường cho đến trung tâm tỉnh. Tập trung hoàn thiện công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại khu vực trung tâm phường Việt Trì và địa điểm diễn ra Đại hội.

Trong Đại hội, cần chuẩn bị các nội dung in ấn, phát tài liệu, bài tham luận, kịch bản điều hành đại hội đảm bảo bài bản, kĩ lưỡng, đúng quy định. Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, âm thanh loa đài, lưới điện; chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, phòng chống dịch. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã, phường làm tốt công tác nắm tình hình, đảm bảo ANTT.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc nỗ lực, nâng cao trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Dương Liễu