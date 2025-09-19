Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa then chốt. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn là yếu tố quyết định, tạo nên sức mạnh tổng hợp, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thực tiễn tại các phường đô thị trung tâm đến những xã đang trên đà đổi mới, đã minh chứng sống động cho sức lan tỏa mạnh mẽ khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là một tấm gương sáng. Tại phường Hòa Bình, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 7 phường trung tâm của thành phố Hòa Bình (cũ) đang đối mặt với những thách thức của quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, vai trò của những đảng viên cơ sở càng trở nên quan trọng. Họ chính là những người trực tiếp truyền tải chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Điển hình là đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Bí thư chi bộ tổ 8. Với sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao, ông đã trở thành “nhịp cầu” vững chắc nối liền chính quyền địa phương với Nhân dân. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy phường, ông duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, đánh giá khách quan, công tâm năng lực của từng đảng viên để phân công nhiệm vụ phù hợp. Nhờ vậy, chi bộ tổ 8 luôn là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua, từ xây dựng đô thị văn minh đến khu dân cư an toàn, kiểu mẫu.

Phường Hòa Bình chú trọng đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ, nhiều đảng viên còn chủ động đổi mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác. Đồng chí Nguyễn Văn Qua - Bí thư chi bộ tổ 9 là một ví dụ tiêu biểu. Ông đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng slide trình chiếu trong các buổi sinh hoạt chi bộ để cập nhật thông tin thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội một cách trực quan, sinh động, thu hút sự tham gia của đảng viên. Đặc biệt, với vai trò đầu tàu, ông đã cùng cấp ủy vận động xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu trị giá 800 triệu đồng, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, hiện đại.

Những việc làm thiết thực này đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo môi trường sống trong lành, văn minh. Đảng ủy phường Hòa Bình đã linh hoạt đưa các nội dung về quản lý đô thị, nếp sống văn minh vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa và đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm, tạo ra một cơ chế giám sát và động lực thi đua hiệu quả.

Cán bộ, đảng viên xã Kim Bôi tham quan Di tích Bác Hồ về thăm cơ quan Huyện ủy Kim Bôi.

Tại xã Kim Bôi, việc phát huy vai trò nêu gương được triển khai bài bản, khoa học. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch và bản cam kết cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương. Các bản cam kết này không phải là hình thức mà được theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên, trở thành căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm.

Đồng chí Bùi Văn Điệp - Bí thư Đảng ủy xã Kim Bôi khẳng định: “Thông qua việc nêu gương, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định rõ nét. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, không khí thảo luận sôi nổi, bám sát nhiệm vụ thực tiễn của địa phương. Công tác đánh giá cán bộ đã đi vào thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo.”

Thực tiễn này đã tạo ra sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, từ đó lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong bối cảnh huyện Kim Bôi đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn từ các dự án trọng điểm như đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). Một đội ngũ cán bộ vững mạnh, nói đi đôi với làm chính là nền tảng để địa phương nắm bắt và hiện thực hóa những cơ hội này.

Cán bộ, đảng viên xã Kim Bôi chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tương tự, tại xã Lương Sơn, tinh thần nêu gương đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt. Chi bộ thôn Tân Hòa, một khu dân cư đa dạng với người dân từ 17 tỉnh, thành phố đã thực sự trở thành hạt nhân thắp lửa cho các phong trào xây dựng cuộc sống mới. Dưới sự dẫn dắt của Bí thư Nguyễn Thế Chuyền, chi bộ đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề sát với thực tiễn như chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng thông minh, phát triển kinh tế số. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Chi bộ không chỉ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng mà còn làm tốt công tác phát triển đảng viên, điển hình là việc kết nạp một đoàn viên ưu tú vào Đảng ngay trước khi lên đường nhập ngũ, góp phần trẻ hóa đội ngũ.

Một trong những sáng kiến độc đáo và có sức lan tỏa rộng rãi tại xã Lương Sơn là phong trào “Nói không với thuốc lá” nơi công sở. Bắt nguồn từ sự gương mẫu của cán bộ, công chức xã, phong trào đã dần lan tỏa đến các khu dân cư. Trong hai năm gần đây, 100% cán bộ, công chức xã chấp hành quy định không hút thuốc tại nơi làm việc, trên 70% cán bộ từng hút thuốc đã bỏ hẳn. Mô hình này không chỉ xây dựng môi trường công sở văn minh, trong lành mà còn thể hiện rằng, sự thay đổi tích cực trong xã hội hoàn toàn có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ, thiết thực của cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn sinh động từ các địa phương trong tỉnh khẳng định, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Việc này phải được thực hiện đồng bộ, từ trên xuống dưới, gắn với việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Hầu hết cán bộ, đảng viên tại các cấp ủy đều tự giác thực hiện tốt 7 nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW, từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong đến quan hệ với nhân dân và trách nhiệm trong công tác. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào thực chất. Việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp dân, đối thoại với Nhân dân đã trở thành nền nếp.

Thông qua đó, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; công tác cán bộ được đổi mới; quyền lực được kiểm soát tốt hơn. Đây chính là những giải pháp căn cơ, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành động lực to lớn để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lê Chung