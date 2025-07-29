Tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng, xây dựng xã Liên Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liên Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 là Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện việc sáp nhập hành chính ba đơn vị là xã Liên Châu, Đại Tự và Hồng Châu theo Nghị quyết số 1676/NQ- UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Đại hội đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới và tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp.

Với diện tích 26 km2 và dân số gần 35 nghìn người, tổng số đảng viên trong xã là 1513 người; xã Liên Châu sau sáp nhập là đơn vị hành chính có quy mô lớn, giàu truyền thống cách mạng, tiềm năng phát triển đa dạng, có vị trí chiến lược trong quy hoạch phát triển vùng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Liên Châu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Khu thiết chế văn hóa, thể thao làng Thụ Ích, xã Liên Châu được đầu tư xây dựng khang trang.

Tăng cường xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên và hiệu quả công tác nêu gương.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Công tác dân vận tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền. Các mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thông minh được triển khai hiệu quả. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm minh.

Phát triển KT-XH toàn diện, lấy nhân dân là trung tâm, doanh nghiệp là động lực, hạ tầng là điều kiện

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo phát triển KT-XH toàn diện và bền vững. Tổng giá trị sản xuất đạt 2.852,4 tỷ đồng; tổng sản phẩm tăng trưởng (GRDP) đạt 9,02%/ năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: thương mại- dịch vụ chiếm 55,24%, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 27,17%, nông- lâm- thủy sản 17,58%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 87,27 triệu đồng/năm, tăng 27,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng, phát triển theo hướng hàng hóa, công nghệ cao. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển ổn định; hình thành các cụm sản xuất quy mô nhỏ gắn với nghề truyền thống. Quy hoạch sử dụng đất, không gian phát triển và quy chế quản lý kiến trúc sau sáp nhập được hoàn thiện, làm nền tảng để huy động nguồn lực đầu tư.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển được đẩy mạnh. Dịch vụ, thương mại ngày càng đa dạng, chất lượng phục vụ được nâng cao, đóng góp tích cực vào ngân sách và giải quyết việc làm cho người dân.

Tạo bước đột phá về hạ tầng, phát triển kinh tế

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ xã Liên Châu xác định phương châm hành động là: “Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương- Đổi mới - Phát triển” và đề ra các mục tiêu như: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm trên 10%. Phấn đấu có từ 80–100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 95% ...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng ủy đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với định hướng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới nông thôn hiện đại. Tổ chức lập và hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030, tầm nhìn 2045 bảo đảm tầm nhìn dài hạn, đồng bộ với các quy hoạch vùng và tỉnh. Chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo phục vụ. Chủ động, kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn trong GPMB, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh, đặc biệt là thương mại, dịch vụ, du lịch; phát huy lợi thế về vị trí địa lý, kết nối hạ tầng vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Thứ tư: Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.Khuyến khích mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hợp tác với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm và hình thành các trung tâm nông nghiệp - dịch vụ gắn với phát triển thương hiệu OCOP, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển toàn diện.

Thứ năm: Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng con người với xây dựng môi trường văn hóa, tiên tiến, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đời sống xã hội, nhất là trong giáo dục, y tế và quản lý hành chính. Quan tâm chăm lo sức khỏe Nhân dân, thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng dân số; bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân.

Phan Thế Huy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Liên Châu