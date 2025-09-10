Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành

Chiều 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì Phiên họp hành chính UBND tỉnh chuyên đề về rà soát và đề xuất xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình ban hành trước khi sáp nhập đang được tiếp tục thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, đến thời điểm này, số văn bản quy phạm pháp luật phải điều chỉnh, thay thế hoặc huỷ bỏ là 1.367 văn bản; số văn bản quy phạm pháp luật đã rà soát, xử lý là 304 văn bản; số văn bản phải tiếp tục xử lý là 1.063 văn bản. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các sở, ngành, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bãi bỏ 34 Nghị quyết; xây dựng dự thảo tờ trình của Sở Tư pháp trình UBND tỉnh bãi bỏ 175 Quyết định, 24 Chỉ thị.

Số văn bản QPPL còn lại sẽ xử lý thông qua việc ban hành văn bản mới thay thế từ tháng 9/2025 đến tháng 12/2025.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND và Quyết định, Chỉ thị UBND tỉnh đã ban hành trước đây là cần thiết, bởi nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn sau khi sáp nhập tỉnh.

Chủ trương này sẽ góp phần tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo sự thống nhất trong quản lý, điều hành, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các sở, ban, ngành thống nhất dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 9/2025 để bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp.

Đối với các quyết định, chỉ thị trình UBND tỉnh bãi bỏ, Sở Tư pháp sớm hoàn thiện các nội dung, trình UBND tỉnh trước 15/9.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thực hiện thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh xem xét; xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ thời gian thực hiện từng công việc cụ thể để phân định rõ trách nhiệm của các sở, ngành.

Các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát Nghị quyết, Quyết định bãi bỏ, gửi Sở Tư pháp tổng hợp để trình HĐND, UBND tỉnh trong tháng 9 và tháng 10/2025. Đồng thời, tập trung hoàn thành bảo đảm chất lượng các văn bản do đơn vị mình chủ trì soạn thảo, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Riêng các nghị quyết, quyết định liên quan đến nguồn lực thực hiện, cơ chế đặc thù, các sở, ban, ngành cần khẩn trương thẩm định và hoàn thiện trong tháng 10. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Cho ý kiến vào một số dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề tháng 9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phải nghiên cứu kỹ, đánh giá tác động của Nghị quyết; xác định rõ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn, nguồn lực thực hiện để bổ sung, hoàn thiện nghị quyết đảm bảo phù hợp với điều kiện của tỉnh để Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, vững mạnh.

