Thả 1 tấn cá giống tại hồ Cánh Tạng

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hòa Bình phối hợp với UBND xã Yên Phú và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Mỹ Phong vừa tổ chức thả 1 tấn cá giống xuống lòng hồ Cánh Tạng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và mở ra hướng sinh kế mới cho hàng trăm hộ dân sinh sống quanh khu vực hồ.
Các đơn vị thả cá giống xuống hồ Cánh Tạng.
Hồ Cánh Tạng chính thức khánh thành ngày 19/8, tổng mức đầu tư 4.128 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 8/2019, với sức chứa hơn 91 triệu m3 nước, công trình được đánh giá có quy mô tầm quốc gia, sánh ngang với các hồ lớn trên cả nước như Dầu Tiếng, Cửa Đạt, Ngàn Trươi, Tả Trạch, Cấm Sơn.
Cá giống được vận chuyển về hồ Cánh Tạng.
Trong đợt thả cá lần này, các đơn vị đã đưa xuống hồ những giống cá chủ lực, phù hợp với điều kiện thủy văn của hồ như cá chép, cá trôi, cá trắm. Đây đều là những loài cá nước ngọt có khả năng sinh trưởng tốt, dễ thích nghi, mang giá trị kinh tế cao.
Các giống cá chép, trôi và trắm được thả xuống hồ.
Hồ Cánh Tạng
Việc thả cá giống ngay sau khi hồ tích nước là bước đi quan trọng, vừa tạo lập môi trường thủy sinh đa dạng, vừa mang đến cơ hội phát triển kinh tế bền vững, đồng thời, thể hiện tầm nhìn dài hạn của địa phương và các đơn vị liên quan. Phát triển thủy sản không chỉ đơn thuần là tạo ra nguồn lợi tức thời, mà còn là cách bảo vệ môi trường sinh thái nước, duy trì cân bằng hệ động, thực vật, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm nguồn nước.
