Thái Hòa tạo đột phá phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các xã: Thái Hòa, Liễn Sơn, Bắc Bình, Đảng bộ xã Thái Hòa có 48 chi, Đảng bộ cơ sở với hơn 1.200 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các đơn vị trước khi sáp nhập đã bám sát mục tiêu Đại hội, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đồng thời, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Xã Thái Hòa quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Kế thừa, phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy xã Thái Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây được xem là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo chủ chốt, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống...

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm. Trong đó, Đảng ủy xác định công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp được 157 đảng viên, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. Hằng năm, có trên 90% tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo duy trì đà tăng trưởng KT-XH nhanh, bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy được vai trò mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và đổi mới cơ cấu kinh tế của địa phương. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 năm đạt gần 221 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 349 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 800 tỷ đồng, chiếm 46%. Tỷ trọng sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm trên 21% với tổng giá trị đạt gần 370 tỷ đồng.

Để đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, Thái Hòa đã thai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh gắn với chuỗi giá trị. Trong đó, chăn nuôi được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng dần tỷ trọng; kinh tế đồi rừng được đầu tư theo hướng trang trại, phát triển mô hình trồng cây dược liệu ba kích, cát sâm với diện tích chuyển đổi 57 ha. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm, tạo tiền đề cho Thái Hòa phát triển nhanh, bền vững. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thái Hòa có 170 dự án với tổng mức đầu tư hơn 667 tỷ đồng. Các công trình hạ tầng phục vụ cảnh quan và nhu cầu của người dân được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn xã được thảm nhựa và đổ bê tông sạch, đẹp. Cùng với đó, một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được đầu tư trên địa bàn đã góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển KT-XH cũng như thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân.

Nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội với các lĩnh vực giảm nghèo, lao động, việc làm; thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công, nâng cao đời sống cho người dân được Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,56%; trên 97% dân số tham gia BHYT; toàn xã có 8/9 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân và sự ổn định về chính trị tiếp tục là điều kiện, động lực để xã Thái Hòa thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Với 16 chỉ tiêu về KT-XH, môi trường và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đề ra cho nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Thái Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thật sự có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh. Phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối vùng. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tư nhân, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Hướng tới mục tiêu xây dựng xã Thái Hòa phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Hoàng Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa