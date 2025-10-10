Thẩm định đồ án quy hoạch phát triển du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Sáng 10/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch dịch vụ khu vực xung quanh hồ Vân Trục thuộc xã Lập Thạch, xã Hợp Lý và xung quanh hồ Bò Lạc thuộc xã Tam Sơn. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và các xã liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì cuộc họp

Theo tờ trình đề nghị phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh Hồ Vân Trục thuộc địa bàn xã Lập Thạch và xã Hợp Lý, diện tích lập quy hoạch 870ha, trong đó đất quy hoạch khu vực du lịch 480ha, chiếm 56%. Quy mô dân số đến năm 2030 hơn 5.300 người. Về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Bò Lạc thuộc xã Tam Sơn có quy mô quy hoạch gần 940ha, trong đó diện tích đất quy hoạch du lịch hơn 220ha, chiếm 24%. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 7.500 người.

2 quy hoạch đều mang tính chất là khu du lịch, dịch vụ và các chức năng nhà ở, công trình công cộng tại địa phương được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, kết nối hài hoà với các khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao và các hoạt động giao thông, dịch vụ thương mại của địa phương và vùng lân cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu giới thiệu đồ án

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp vào đồ án, Phó Chủ tịch Vũ Việt Văn đánh giá cáo việc lập đồ án, quy hoạch của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn, đóng góp của các sở, ngành và các địa phương.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến về việc rà soát các loại đất thuộc dự án

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương cần rà soát nắm lại thực trạng các loại đất để phục vụ công tác quy hoạch, đền bù cho người dân bị thu hồi đất phục vụ dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai đồ án. Trong quá trình thực hiện dự án, cần hạn chế đến mức tối đa việc gây tác động đến môi trường như: San gạt, thu hồi đất rừng, đặc biệt phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy lợi.

Lãnh đạo xã Lập Thạch phát biểu ý kiến về quy hoạch khu vực hồ Vân Trục

Lãnh đạo xã Tam Sơn phát biểu ý kiến về quy hoạch khu vực hồ Bò Lạc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định: Việc tập trung xây dựng các quy hoạch nhằm đánh thức các tiềm năng thành lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đồng thời hoàn thiện quy hoạch để tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Giao Sở Xây dựng tiếp tục cập nhật trong quy hoạch về sử dụng đất phù hợp với các quy hoạch tổng thể của tỉnh. Trong quy hoạch lưu ý cần giữ gìn cảnh quan thiên nhiên đã ban tặng, đảm bảo đồng bộ với hạ tầng giao thông kết nối đã được đầu tư, tạo thành quần thể liên hoàn giữa 2 khu vực du lịch dịch vụ. Các xã trong vùng dự án phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu các phương án tái định cư, đất đấu giá phục vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo cuộc sống người dân trong vùng dự án. Các sở ngành liên quan tham mưu cho tỉnh về nguồn vốn đầu tư hạ tầng các dự án; danh mục thu hút đầu tư sau khi quy hoạch được phê duyệt.

Quang cảnh hội nghị

Phan Cường