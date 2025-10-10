Xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km141+200 Quốc lộ 6, xã Pà Cò

Sáng 10/10, các đơn vị chức năng của ngành giao thông đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý cấp bách nguy cơ sạt lở tại Km141+200 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Pà Cò, sau khi Bộ Xây dựng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này.

Xử lý điểm nguy cơ sạt lở tại Km141+200 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Pà Cò

Điểm sạt lở Km141+200 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Pà Cò

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Pà Cò Trần Văn Truyền cho biết, việc thi công xử lý điểm có nguy cơ sạt lở được triển khai từ ngày 8/10, rất kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến cũng như các hộ dân sinh sống trong khu vực.

Trước đó, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, từ ngày 29/8 đến 16/9/2025, tại Km141+200 Quốc lộ 6 (phía ta luy dương, bên trái tuyến) đã xuất hiện một vết nứt cung trượt lớn. Vết nứt có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng trung bình từ 18-20cm, nằm ở độ cao khoảng 33m so với mặt đường và cách mép đường 55m. Nhận định đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ gây sạt trượt toàn bộ khối đất đá khổng lồ xuống lòng đường, đe dọa trực tiếp an toàn giao thông và các hộ dân phía dưới, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ đã có những biện pháp ứng phó ban đầu.

Cụ thể, Khu Quản lý đường bộ I đã phối hợp với UBND xã Pà Cò di dời khẩn cấp người và tài sản của các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên hót dọn đất đá tràn mặt đường, cắm biển cảnh báo từ xa, lập rào chắn và tăng cường tuần tra, theo dõi diễn biến của vết nứt.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, ngày 6/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1703/QĐ-BXD công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí trên. Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và ổn định giao thông.

Lê Chung