Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 và các hoạt động A80

Sáng 4/9, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tham mưu, tổ chức, thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030 và các hoạt động A80. Đại tá Khổng Đình Tám - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Đào Ngọc Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan Cục Chính trị.

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 Khổng Đình Tám điều hành hội nghị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức vào trung tuần tháng 8 đã thành công tốt đẹp. Cục Chính trị Quân khu 2 phát huy tốt vai trò cơ quan trung tâm trong tham mưu chuẩn bị văn kiện, nhất là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm bám sát chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu. Hệ thống văn kiện đại hội bảo đảm đúng định hướng, giảm tính hàn lâm, tăng tính hành động; đúng quy định về bố cục, dung lượng; nội dung bảo đảm khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, chất lượng tốt. Tham mưu chuẩn bị nội dung, lựa chọn đại biểu, hướng dẫn tham luận; tổ chức thông qua ý kiến chặt chẽ cả phần lời và video, hình ảnh minh hoạ. Tham mưu chuẩn bị hệ thống văn bản điều hành của các cơ quan làm việc, giúp việc đại hội khoa học, hợp lý, chất lượng tốt.

Cục Chính trị đồng thời chủ động tham mưu xây dựng đề án nhân sự, kịp thời điều chỉnh, bổ sung về công tác cán bộ. Tiến hành quy trình nhân sự đúng hướng dẫn, nguyên tắc. Chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hoạt động tuyên truyền gắn với tổ chức các phong trào thi đua; phối hợp với các cơ quan báo chí đăng, phát sóng 1.068 tin, bài, phóng sự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với các hoạt động A80, đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền về truyền thống hào hùng của dân tộc, ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tầm quan trọng của Lễ kỷ niệm; tích cực động viên các lực lượng nâng cao ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động ban hành hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Chỉ đạo Đoàn Văn công quân khu biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng tốt...

Đơn vị tham mưu, đề xuất Thủ trưởng các cấp và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị 921 đồng chí trực tiếp tham gia, phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Tham mưu phối hợp lựa chọn 291 cán bộ đủ tiêu chuẩn, trình độ, tiêu biểu về phẩm chất chính trị tham gia Ban tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và các lực lượng khác đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 Khổng Đình Tám biểu dương các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác tham mưu với Thủ trưởng Cục Chính trị để tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiều nội dung, chương trình đại hội.

Nhấn mạnh một số hạn chế trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đề nghị: Thời gian tới, cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội đến cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong từng đơn vị. Tham mưu, hoàn thiện và ban hành các quy chế phối hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu, điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm bảo đảm chất lượng tốt.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 trao thưởng cho các tập thể.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 cũng chỉ ra một số kinh nghiệm trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu: Phát huy tinh thần đoàn kết; quyết tâm cao, trách nhiệm lớn; chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các hoạt động A80, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đánh giá cao công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng. Qua hoạt động này, đồng chí gửi các thông điệp đến cán bộ, chiến sĩ cơ quan Cục Chính trị: Sức mạnh nội sinh đại đoàn kết toàn dân của dân tộc Việt Nam; sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; khẳng định sức mạnh, tiềm lực quốc phòng, an ninh; Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hoà bình; khát vọng về kỷ nguyên mới của đất nước...

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 trao Giấy khen của Chính uỷ Quân khu cho các cá nhân.

Tại hội nghị, 9 tập thể và 121 cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phục vụ, bảo đảm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ A80.

Mạnh Tường - Huy Thắng