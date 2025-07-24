Thành lập 4 đoàn kiểm tra phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

{title}
{publish}
{head}
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 964 về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, các đoàn sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 22 - 22/8. Các hoạt động kiểm tra bao gồm: hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống dịch; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xử lý tình huống phát sinh. Tổng hợp, báo cáo tình hình về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản hàng tuần và sau khi kết thúc đợt kiểm tra.
Đoàn 1 phụ trách các xã, phường thuộc tỉnh Hòa Bình (cũ), do ông Hoàng Văn Son - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản làm trưởng đoàn. Đoàn 2 kiểm tra địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), do ông Trương Công Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản làm trưởng đoàn.
Đoàn 3 và đoàn 4 đảm nhiệm công tác kiểm tra tại các xã, phường thuộc tỉnh Phú Thọ (cũ), trong đó đoàn 3 do ông Nguyễn Hiệp Khôi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y làm trưởng đoàn, phụ trách 33 xã, phường phía Đông và trung tâm của tỉnh.
Đoàn 4 do ông Đặng Ngọc Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh làm Trưởng đoàn, phụ trách 33 xã phía Tây của tỉnh.
Quyết định này thay thế Quyết định số 885/QĐ-SNNMT ngày 14/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các đơn vị liên quan và các thành viên trong đoàn có trách nhiệm nghiêm túc triển khai theo đúng nội dung được giao.
Văn Lang
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Ngày 24/7, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình...
baophutho.vn Tuyến đường 433 - huyết mạch giao thông nối phường Tân Hòa với các xã vùng cao huyện Đà Bắc (cũ) chịu hậu quả nặng nề từ mưa lũ những ngày qua....
baophutho.vn Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, lúc 4h ngày 24/7, mực nước trên sông Bùi tại Trạm thủy văn...
baophutho.vn Trước tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn...
baophutho.vn Từ 19h ngày 21/7 đến 7h ngày 23/7, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to.