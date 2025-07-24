Phú Thọ 24h
Thành lập 4 đoàn kiểm tra phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 964 về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đoàn sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 22 - 22/8. Các hoạt động kiểm tra bao gồm: hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống dịch; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xử lý tình huống phát sinh. Tổng hợp, báo cáo tình hình về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản hàng tuần và sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Thành lập 4 đoàn kiểm tra phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Đoàn 1 phụ trách các xã, phường thuộc tỉnh Hòa Bình (cũ), do ông Hoàng Văn Son - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản làm trưởng đoàn. Đoàn 2 kiểm tra địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), do ông Trương Công Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản làm trưởng đoàn.

Đoàn 3 và đoàn 4 đảm nhiệm công tác kiểm tra tại các xã, phường thuộc tỉnh Phú Thọ (cũ), trong đó đoàn 3 do ông Nguyễn Hiệp Khôi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y làm trưởng đoàn, phụ trách 33 xã, phường phía Đông và trung tâm của tỉnh.

Đoàn 4 do ông Đặng Ngọc Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh làm Trưởng đoàn, phụ trách 33 xã phía Tây của tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 885/QĐ-SNNMT ngày 14/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các đơn vị liên quan và các thành viên trong đoàn có trách nhiệm nghiêm túc triển khai theo đúng nội dung được giao.

Văn Lang

