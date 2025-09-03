Tháo gỡ khó khăn các dự án do Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư

Ngày 3/9, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị về tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư và tiến độ thi công các dự án giao thông do Ban quản lý dự án Khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo UBND các phường, xã có các dự án đi qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Khu vực Hòa Bình được giao làm chủ đầu tư đối với 24 dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Trong đó có 18 dự án đang triển khai thực hiện, 6 dự án đang chuẩn bị đầu tư.

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, đến nay, dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (khu vực Hòa Bình) hiện đã bàn giao mặt bằng 30,7km cho các đơn vị thi công đối với 4 gói thầu xây lắp; lũy kế giá trị giải ngân 3.033 tỷ đồng/8.253 tỷ đồng, đạt 36,75% kế hoạch vốn được giao.

Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) đã bàn giao mặt bằng được trên toàn tuyến 25,16/32km, đạt khoảng 78%. Tổng giá trị thi công đạt 488,47/1.666 tỷ đồng, tương ứng 29,31% giá trị hợp đồng.

Lãnh đạo Ban quản lý Dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tiến độ triển khai các dự án.

Dự án Đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội khởi công năm 2021, hiện đã bàn giao mặt bằng được khoảng 4,0/7,6km đạt 53%; thực hiện kê khai, kiểm kê được diện tích 34,75 ha/34,75 ha với 477 hộ. Giá trị khối lượng hoàn thành 135/473,94 tỷ đồng, đạt khoảng 28,5% giá trị hợp đồng.

Dự án Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6 đã bàn giao mặt bằng (địa bàn phường Thống Nhất) cho đơn vị thi công 3,04/4,36 km với tổng diện tích khoảng 15,6/21,7ha, đạt 71,8% tổng diện tích đất của công trình. Giá trị thi công đạt 216,23/385,50 tỷ đồng, đạt 56,09%.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Bình báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các dự án qua địa bàn.

Ngoài các dự án đã triển khai, Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai 6 dự án gồm: Dự án nâng cấp đường tỉnh 437 (Vụ Bản - Cẩm Thủy); Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình; Dự án Đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa đến quốc lộ 6 và đường Cao tốc CT.03, đoạn qua tỉnh Hòa Bình cũ; Dự án phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình cũ; Dự án Cầu Hòa Bình 6 và đường dẫn, thành phố Hòa Bình cũ.

Đại diện UBND xã Đà Bắc báo cáo tiến độ dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu qua địa bàn xã.

Theo đánh giá, các dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các thủ tục, hồ sơ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được bàn giao về cho xã. Ngoài ra, còn một số khó khăn như: Người dân chưa đồng ý nhận tiền đề bù giải phóng mặt bằng do chưa thống nhất về giá đất; công tác di chuyển đường điện; giá cả vật liệu tăng, nguồn cung cấp khan hiếm, các mỏ vật liệu trữ lượng ít, thủ tục pháp lý không đầy đủ gây khó khăn trong công tác thi công xây dựng; vật liệu thi công giai đoạn đầu khó khăn do các mỏ vật liệu xa công trường, công tác vận chuyển bằng đường thuỷ nên khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Cao Sơn kiến nghị một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu: Đối với các dự án do Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư đang triển khai có liên quan đến nhiều xã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với những Dự án nằm trọn trong 1 xã thì giao cho UBND xã chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình cần nhanh chóng rà soát, phân loại và xây dựng danh mục các dự án giao Trung tâm PTQĐ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các dự án giao UBND xã làm công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thực hiện. Trung tâm PTQĐ cần kiện toàn bộ máy, sắp xếp con người và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã để triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Liên quan đến tái định cư các dự án, yêu cầu Ban quản lý khu vực Hòa Bình bàn giao cho xã mới sau sáp nhập để tiếp tục triển khai thực hiện. Tất cả các thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phải được bàn giao cho Trung tâm PTQĐ và UBND cấp xã mới xong trong tháng 9/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị: Các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các nhà thầu, đảm bảo tiến độ các dự án; yêu cầu các đơn vị thi công cần quyết liệt hơn trong việc triển khai dự án, tránh tình trạng kéo dài thời gian.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của UBND các xã, phường, Ban quản lý dự án Khu vực Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thời gian sớm nhất.

Đinh Hòa